Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории
Британский портал FourFourTwo выпустил свой очередной рейтинг
Известное британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших футболистов в истории мадридского «Реала».
На первом месте рейтинга разместился лучший бомбардир «сливочных» и обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду.
За звездным португальцем следуют пятикратный победитель Кубка чемпионов Альфредо Ди Стефано и бывший тренер и игрок Зинедин Зидан.
Защитник Серхио Рамос разместился на четвертой строчке списка. В рейтинг также попали Икер Касильяс, Рауль и Луиш Фигу.
Топ-10 лучших игроков мадридского «Реала» в истории:
- Криштиану Роналду
- Альфредо Ди Стефано
- Зинедин Зидан
- Серхио Рамос
- Икер Касильяс
- Франсиско Хенто
- Рауль
- Сантьяго Бернабеу
- Ференц Пушкаш
- Луиш Фигу
Ранее FourFourTwo обнародовало рейтинг из 100 лучших футболистов ХХІ века.
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