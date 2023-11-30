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  4. Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории
Испания
30 ноября 2023, 14:10 | Обновлено 30 ноября 2023, 14:34
551
3

Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории

Британский портал FourFourTwo выпустил свой очередной рейтинг

30 ноября 2023, 14:10 | Обновлено 30 ноября 2023, 14:34
551
3
Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Рамос, Роналду и Зидан

Известное британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших футболистов в истории мадридского «Реала».

На первом месте рейтинга разместился лучший бомбардир «сливочных» и обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду.

За звездным португальцем следуют пятикратный победитель Кубка чемпионов Альфредо Ди Стефано и бывший тренер и игрок Зинедин Зидан.

Защитник Серхио Рамос разместился на четвертой строчке списка. В рейтинг также попали Икер Касильяс, Рауль и Луиш Фигу.

Топ-10 лучших игроков мадридского «Реала» в истории:

  1. Криштиану Роналду
  2. Альфредо Ди Стефано
  3. Зинедин Зидан
  4. Серхио Рамос
  5. Икер Касильяс
  6. Франсиско Хенто
  7. Рауль
  8. Сантьяго Бернабеу
  9. Ференц Пушкаш
  10. ​​Луиш Фигу

Ранее FourFourTwo обнародовало рейтинг из 100 лучших футболистов ХХІ века.

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Криштиану Роналду Альфредо ди Стефано Зинедин Зидан Серхио Рамос Икер Касильяс Рауль Гонсалес Ференц Пушкаш Луиш Фигу Реал Мадрид рейтинг FourFourTwo
Источник FourFourTwo
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Комментарии 3
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-PhoeniX-
Ну, поспорил бы я насчет 1-2 места. Да и Пушкаш внизу 10-ки... такое себе... И Рамос на 4-м?... Ммм, вопросики... Список, вроде, ничего себе, приемлимый. Но вот внутри, там много чего местами поменять можно.
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luceorius
 FourFourTwo, схоже, знайшли золоту жилу і ще довго будуть радувати вболівальників
усілякими рейтингами. Щодо цього рейтингу - питань нема.   
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