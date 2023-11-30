Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории

Известное британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших футболистов в истории мадридского «Реала».

На первом месте рейтинга разместился лучший бомбардир «сливочных» и обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду.

За звездным португальцем следуют пятикратный победитель Кубка чемпионов Альфредо Ди Стефано и бывший тренер и игрок Зинедин Зидан.

Защитник Серхио Рамос разместился на четвертой строчке списка. В рейтинг также попали Икер Касильяс, Рауль и Луиш Фигу.

Топ-10 лучших игроков мадридского «Реала» в истории:

Криштиану Роналду Альфредо Ди Стефано Зинедин Зидан Серхио Рамос Икер Касильяс Франсиско Хенто Рауль Сантьяго Бернабеу Ференц Пушкаш ​​Луиш Фигу

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