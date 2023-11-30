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  4. Анатолий ЧАНЦЕВ: «Главная проблема Зари – отсутствие лидеров»
Лига конференций
30 ноября 2023, 14:11 |
103
0

Анатолий ЧАНЦЕВ: «Главная проблема Зари – отсутствие лидеров»

Экс-тренер луганчан о выступлении команды в еврокубках

30 ноября 2023, 14:11 |
103
0
Анатолий ЧАНЦЕВ: «Главная проблема Зари – отсутствие лидеров»
footboom. Анатолий Чанцев

30 ноября футболисты «Зари» проведут очередной поединок группового раунда Лиги конференций – с «Гентом» (Бельгия).

Бывший главный тренер «Зари» Анатолий Чанцев в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы луганчан пробиться в следующий этап этих соревнований:

– Если откровенно, то я думал, что «Заря» без особых усилий гарантирует себе участие в весенней части еврокубков. Особенно, если принимать во внимание, что луганчанам пришлось в ноябре дважды выяснять отношения с «Маккаби» (Тель-Авив), у которого из-за конфликта Израиля с Палестиной возникли серьезные проблемы с подготовкой. Однако не так случилось, как думалось. Именно два поражения подряд от «Маккаби» практически перечеркнули надежды «Зари» на выход в следующий раунд.

– В этих поединков с «Маккаби» был один сценарий, только проигрывая – 0:3, луганчане просыпались и забивали голы престижа, использовав усталость оппонента. И все же, чего не хватало «Заре», чтобы рассчитывать на большее?
– Негативные последствия имела чехарда на тренерском мостике. Особенно не угадало клубное руководство с приглашением на должность главного тренера Ненада Лалатовича, под руководством которого время для стабилизации игры было потеряно.

Во-вторых, луганчанам не удалось найти равноценной замены игрокам, которые покинули команду летом, речь идет, как об арендованных киевских динамовцах, так и о Русине, Имерекове. Сейчас «Заря» очень страдает от провальных действий своих центральных защитников, чьи позиционные ошибки реализуют соперники. Даже не верится, что на таком уровне можно так бездарно обороняться. Но хуже всего, что в составе луганчан нет исполнителей, которые бы претендовали на роль лидеров.

– На что может рассчитывать «Заря» в сегодняшнем противостоянии с лидером группы – «Гентом»?
– Убежден, что «горожане» изучили игру «Зари» и в курсе о, образно говоря, проходном дворе в центре защиты. Поэтому многое будет зависеть, как будет с подстраховкой у стоперов, будет ли помогать им в борьбе за верховые мячи вратарь Турбаевский. Хотя не исключено, что в Генте пост №1 доверят другому голкиперу.

Задача луганчан выстоять и ждать своего шанса во время быстрого перехода от обороны к наступлению. В составе «Зари» есть забивной нападающий -Герреро, вот еще бы только партнеры больше помогали ему нацеленными передачами.

Кстати, до матчей с «Маккаби» луганчане доказывали, что когда от них никто не ждет взлета, то могут собраться и выстрелить. Вспомните, хотя бы недавнюю победу «Зари» в Лиге Европы над «Славией». Так почему бы не прыгнуть выше головы еще раз? Сегодняшняя победа «Зари» в Бельгии сразу же вернула бы интригу в борьбе за два проходных места в этой группе.

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Анатолий Чанцев Гент Заря Луганск Лига конференций Гент - Заря Маккаби Тель-Авив Брейдаблик инсайд
Источник Sport.ua
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