Юношеская лига УЕФА. Турнирные таблицы: весна – без украинских клубов

28 и 29 ноября состоялись поединки 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

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Львовский Рух U-19 выбыл по Пути чемпионов, уступив по сумме двух матчей Мидтьюлланду из Дании (0:4 дома, 1:0 в гостях).

Донецкий Шахтер U-19, несмотря на победу над Андерлехтом U-19 (3:1), потерял все шансы на выход из группы в весеннюю стадию турнира.

Горняки занимают третье место в группе (6 очков), и Барселону с Порту (по 12) уже не догнать.

Таким образом, весна в ЮЛУ пройдет без украинских клубов.

8 команд, занявшие первые места в группах, выходят сразу в 1/8 финала, а 8 клубов, которые финишируют на вторых местах, сыграют в 1/16 финала против 8 победителей второго раунда по Пути чемпионов.

Юношеская лига УЕФА 2023/24

Путь представителей лиг. Второй раунд

Путь Лиги чемпионов

5-й тур, 28 ноября

Шахтер U19 – Антверпен U19 – 3:1

– Антверпен U19 – 3:1 Лацио U19 – Селтик U19 – 0:2

– 0:2 ПСЖ U19 – Ньюкасл U19 – 1:2

– 1:2 Фейенорд U19 – Атлетико U19 – 0:1

– 0:1 Милан U19 – Боруссия Д U19 – 4:1

– Боруссия Д U19 – 4:1 Янг Бойз U19 – Црвена Звезда U19 – 2:1

– Црвена Звезда U19 – 2:1 Барселона U19 – Порту U19 – 0:4

– 0:4 Манчестер Сити U19 – РБ Лейпциг U19 – 2:1

5-й тур, 29 ноября

Галатасарай U19 – Манчестер Юнайтед U19 – 1:0

– Манчестер Юнайтед U19 – 1:0 Арсенал U19 – Ланс U19 – 0:2

– 0:2 Реал Сосьедад U19 – РБ Зальцбург U19 – 0:2

– 0:2 Севилья U19 – ПСВ U19 – 1:0

– ПСВ U19 – 1:0 Брага U19 – Унион Берлин U19 – 1:0

– Унион Берлин U19 – 1:0 Бавария U19 – Копенгаген U19 – 2:1

– Копенгаген U19 – 2:1 Бенфика U19 – Интер U19 – 1:1

Реал Мадрид U19 – Наполи U19 – 6:0

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