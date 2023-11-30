Юношеская лига УЕФА. Турнирные таблицы: весна – без украинских клубов
Рух U-19 выбыл по Пути чемпионов, Шахтер U-19 потерял все шансы в группе
28 и 29 ноября состоялись поединки 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.
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Львовский Рух U-19 выбыл по Пути чемпионов, уступив по сумме двух матчей Мидтьюлланду из Дании (0:4 дома, 1:0 в гостях).
Донецкий Шахтер U-19, несмотря на победу над Андерлехтом U-19 (3:1), потерял все шансы на выход из группы в весеннюю стадию турнира.
Горняки занимают третье место в группе (6 очков), и Барселону с Порту (по 12) уже не догнать.
Таким образом, весна в ЮЛУ пройдет без украинских клубов.
8 команд, занявшие первые места в группах, выходят сразу в 1/8 финала, а 8 клубов, которые финишируют на вторых местах, сыграют в 1/16 финала против 8 победителей второго раунда по Пути чемпионов.
Юношеская лига УЕФА 2023/24
Путь представителей лиг. Второй раунд
Путь Лиги чемпионов
5-й тур, 28 ноября
- Шахтер U19 – Антверпен U19 – 3:1
- Лацио U19 – Селтик U19 – 0:2
- ПСЖ U19 – Ньюкасл U19 – 1:2
- Фейенорд U19 – Атлетико U19 – 0:1
- Милан U19 – Боруссия Д U19 – 4:1
- Янг Бойз U19 – Црвена Звезда U19 – 2:1
- Барселона U19 – Порту U19 – 0:4
- Манчестер Сити U19 – РБ Лейпциг U19 – 2:1
5-й тур, 29 ноября
- Галатасарай U19 – Манчестер Юнайтед U19 – 1:0
- Арсенал U19 – Ланс U19 – 0:2
- Реал Сосьедад U19 – РБ Зальцбург U19 – 0:2
- Севилья U19 – ПСВ U19 – 1:0
- Брага U19 – Унион Берлин U19 – 1:0
- Бавария U19 – Копенгаген U19 – 2:1
- Бенфика U19 – Интер U19 – 1:1
- Реал Мадрид U19 – Наполи U19 – 6:0
Турнирные таблицы
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