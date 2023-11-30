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30 ноября 2023, 13:55 | Обновлено 30 ноября 2023, 14:07
397
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Юношеская лига УЕФА. Турнирные таблицы: весна – без украинских клубов

Рух U-19 выбыл по Пути чемпионов, Шахтер U-19 потерял все шансы в группе

30 ноября 2023, 13:55 | Обновлено 30 ноября 2023, 14:07
397
0
Юношеская лига УЕФА. Турнирные таблицы: весна – без украинских клубов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 и 29 ноября состоялись поединки 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Львовский Рух U-19 выбыл по Пути чемпионов, уступив по сумме двух матчей Мидтьюлланду из Дании (0:4 дома, 1:0 в гостях).

Донецкий Шахтер U-19, несмотря на победу над Андерлехтом U-19 (3:1), потерял все шансы на выход из группы в весеннюю стадию турнира.

Горняки занимают третье место в группе (6 очков), и Барселону с Порту (по 12) уже не догнать.

Таким образом, весна в ЮЛУ пройдет без украинских клубов.

8 команд, занявшие первые места в группах, выходят сразу в 1/8 финала, а 8 клубов, которые финишируют на вторых местах, сыграют в 1/16 финала против 8 победителей второго раунда по Пути чемпионов.

Юношеская лига УЕФА 2023/24

Путь представителей лиг. Второй раунд

Путь Лиги чемпионов

5-й тур, 28 ноября

  • Шахтер U19 – Антверпен U19 – 3:1
  • Лацио U19 – Селтик U19 – 0:2
  • ПСЖ U19 – Ньюкасл U19 – 1:2
  • Фейенорд U19 – Атлетико U19 – 0:1
  • Милан U19 – Боруссия Д U19 – 4:1
  • Янг Бойз U19 – Црвена Звезда U19 – 2:1
  • Барселона U19 – Порту U19 – 0:4
  • Манчестер Сити U19 – РБ Лейпциг U19 – 2:1

5-й тур, 29 ноября

  • Галатасарай U19 – Манчестер Юнайтед U19 – 1:0
  • Арсенал U19 – Ланс U19 – 0:2
  • Реал Сосьедад U19 – РБ Зальцбург U19 – 0:2
  • Севилья U19 – ПСВ U19 – 1:0
  • Брага U19 – Унион Берлин U19 – 1:0
  • Бавария U19 – Копенгаген U19 – 2:1
  • Бенфика U19 – Интер U19 – 1:1
  • Реал Мадрид U19 – Наполи U19 – 6:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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