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Италия
30 ноября 2023, 13:25 |
242
0

Эпидемия травм. Милан потерял защитника до конца года

У Малика Тшау повреждение бедра

30 ноября 2023, 13:25 |
242
0
Эпидемия травм. Милан потерял защитника до конца года
Getty Images/Global Images Ukraine. Малик Тшау

Защитник «Милана» Малик Тшау получил травму в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (поражение 1:3).

Клуб официально сообщил о том, что игрок прошел медобследование, которое выявило у Тшау серьезное повреждение двухглавой мышцы бедра левой ноги. В 2023 календарном году 22-летний немец уже не сыграет.

Тшау уже третий центральный защитник «Милана», который сейчас находится в лазарете: ранее уже травмировались Симон Кьер и Пьер Калюлю. В расположении главного тренера «Милана» Стефано Пиоли остались лишь два центральных защитника: Фикайо Томори и Маттео Габбья.

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Малик Тшау Милан травма
Источник ФК Милан
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