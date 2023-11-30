Эпидемия травм. Милан потерял защитника до конца года

Защитник «Милана» Малик Тшау получил травму в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (поражение 1:3).

Клуб официально сообщил о том, что игрок прошел медобследование, которое выявило у Тшау серьезное повреждение двухглавой мышцы бедра левой ноги. В 2023 календарном году 22-летний немец уже не сыграет.

Тшау уже третий центральный защитник «Милана», который сейчас находится в лазарете: ранее уже травмировались Симон Кьер и Пьер Калюлю. В расположении главного тренера «Милана» Стефано Пиоли остались лишь два центральных защитника: Фикайо Томори и Маттео Габбья.