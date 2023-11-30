Лига чемпионов30 ноября 2023, 12:50 |
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Беллингем установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Хавбек «Реала» забил 10 голов в турнире до 21-летия
30 ноября 2023, 12:50 |
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Вчера «Реал» в пятом туре Лиги чемпионов дома обыграл «Наполи» 4:2. Второй гол команды Карло Анчелотти на 22-й минуте забил Джуд Беллингем.
Это позволило хавбеку сборной Англии стать четвертым футболистом в истории, которому удалось забить в Лиге чемпионов 10 и больше голов до достижения 21-летнего возраста.
До него такое достижение покорилось Эрлингу Холанду (20 голов), Килиану Мбаппе (18) и Кариму Бензема (10).
На то, чтобы забить 10 голов, Беллингему понадобилось 27 матчей. Также на его счету 7 голевых передач.
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