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  4. Беллингем установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
30 ноября 2023, 12:50 |
495
0

Беллингем установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Хавбек «Реала» забил 10 голов в турнире до 21-летия

30 ноября 2023, 12:50 |
495
0
Беллингем установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Вчера «Реал» в пятом туре Лиги чемпионов дома обыграл «Наполи» 4:2. Второй гол команды Карло Анчелотти на 22-й минуте забил Джуд Беллингем.

Это позволило хавбеку сборной Англии стать четвертым футболистом в истории, которому удалось забить в Лиге чемпионов 10 и больше голов до достижения 21-летнего возраста.

До него такое достижение покорилось Эрлингу Холанду (20 голов), Килиану Мбаппе (18) и Кариму Бензема (10).

На то, чтобы забить 10 голов, Беллингему понадобилось 27 матчей. Также на его счету 7 голевых передач.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Реал - Наполи Лига чемпионов Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Карим Бензема статистика
Источник Sport.ua
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