Беллингем установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Вчера «Реал» в пятом туре Лиги чемпионов дома обыграл «Наполи» 4:2. Второй гол команды Карло Анчелотти на 22-й минуте забил Джуд Беллингем.

Это позволило хавбеку сборной Англии стать четвертым футболистом в истории, которому удалось забить в Лиге чемпионов 10 и больше голов до достижения 21-летнего возраста.

До него такое достижение покорилось Эрлингу Холанду (20 голов), Килиану Мбаппе (18) и Кариму Бензема (10).

На то, чтобы забить 10 голов, Беллингему понадобилось 27 матчей. Также на его счету 7 голевых передач.