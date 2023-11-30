29 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Манчестер Юнайтед» на выезде не сумел победить турецкий «Галатасарай», сыграв в результативную ничью 3:3.

2 гола забил марокканец Хаким Зиеш, оба мяча были прямыми ударами со штрафных. В эпизоде с первым пропущенным камерунский вратарь Андре Онана пошел не в тот угол ворот, а во втором моменте отразил удар Зиеша в собственные ворота.

Эта ничья оставляет «Манчестер Юнайтед» минимальные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь «дьяволам» необходимо побеждать «Баварию» в последнем туре и надеяться на ничью в матче «Галатасарая» и «Копенгагена».

ВИДЕО. Эмоции Андре Онана после ничьей с Галатасараем