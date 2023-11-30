Гендиректор Металлиста 1925: «Перед нашим клубом стоят высокие цели»

Генеральный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин рассказал об изменениях в харьковском клубе.

– Андрей Николаевич, поздравляем вас с назначением на должность генерального директора «Металлиста 1925». Как изменится ваша роль в клубе?

– Спасибо за поздравления. На самом деле для меня функции фактически не изменятся. Я продолжу участвовать в работе всего клуба, заниматься административной составляющей управления в «Металлисте 1925», буду это делать в дальнейшем, фактически как и раньше было в должности исполнительного директора.

– Вас избрали новым генеральным директором клуба. До этого вы занимали должность исполнительного директора. Приближается к завершению первый круг чемпионата, а за ним и первая часть сезона. Как оцениваете выступление команды?

– Первую часть сезона оцениваю положительно. Да, не удалось достичь тех позиций в турнирной таблице, о которых мы мечтали и к которым мы стремимся, которые мы ставили себе за цель. Не в последнюю очередь, из-за ряда судейских ошибок, мы не добрали определенное количество очков. Но в целом, нормальное выступление команды. Есть куда расти и есть к чему стремиться. Весной постараемся побеждать в каждой игре, чтобы таким образом улучшать свои позиции в турнирной таблице.



– В 2023 году у клуба появилась женская команда. Свыклись ли уже с этим направлением, какие впечатления от работы?

– Под руководством такого талантливого тренера, как Владимир Николаевич Пятенко, который этой осенью также возглавил женскую сборную Украины по футболу, команда не просто будет развиваться. Она обязана развиваться большими шагами. Зимой болельщики увидят качественные изменения в составе, что позволит нам достичь желаемого результата. Мы всегда для клуба ставим амбициозные цели и задачи. С нашей женской командой – мы будем бороться за чемпионство.



– Какая ситуация сейчас у клуба с детским и юношеским футболом?

– Сейчас, к сожалению, наша академия не имеет возможности тренироваться на искусственных полях возле стадиона «Металлист». Однако мы пошли другим путем. Сегодня открыто 9 филиалов нашей академии по всему Харькову. Это позволило нам расширить наше присутствие в городе и, тем самым, обеспечить удобство посещения нашей академии. Сейчас у нас занимаются почти 500 детей. Мы улучшили материально-техническую базу, полностью экипировали все команды, закупили мячи. Также к нам возвращаются дети из других команд. В такое непростое время мы, прежде всего, беспокоимся, в частности, о безопасности. Наши главные задачи: сделать посещение футбола безопасным и удобным. Сейчас планируем проведение в Харькове детского зимнего турнира с призами от компании WhiteBIT. Хотим, чтобы участие в соревнованиях приняли около 80 команд. Это событие будет большого масштаба с начала полномасштабного вторжения.



– Насколько стало неожиданностью для «Металлиста 1925» желание Эдмара покинуть команду? Создало ли это какие-то проблемы для функционирования команды?

– Структурно крепкие клубы отличаются тем, что, условно, уход одного человека не может пошатнуть крепкую конструкцию, разбалансировать механизм. Мы с большим уважением относимся к работе Эдмара и благодарны за все, что он сделал для клуба, украинского футбола и Украины.



– Вы получили обновленную должность, какие-то еще кадровые изменения в клубе планируются?

– Кардинальных изменений в клубе не планируется. По крайней мере, в ближайшее время, такой вопрос не рассматривается. Но в зависимости от развития клуба, конечно, мы будем усиливать клуб сильными специалистами.



– Есть ли уже у команды какие-то предварительные планы на зиму?

– Сейчас рассматриваем вариант проведения сборов не только в привычной для нас Турции. Смотрим также на другие регионы, где есть возможность провести сборы. В первую очередь нас интересуют спарринги и качественная подготовка ко второй части сезона. Ведь от подготовки будет зависеть то, как команда выступит во второй части сезона. А здесь, как я уже говорил, перед клубом стоят весьма амбициозные цели и задачи.