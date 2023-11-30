Гол форварда Интера в ворота Трубина стал рекордным в Лиге чемпионов

Вчера «Бенфика» Анатолия Трубина в пятом туре Лиги чемпионов дома сыграла вничью 3:3 с «Интером». Первый гол гостей на 51-й минуте забил Марко Арнаутович.

Гол 34-летнего форварда сборной Австрии стал рекордным. Он забил в Лиге чемпионов спустя 4740 дней – почти 13 лет. Это самый большой временной интервал между двумя голами одного игрока в Лиге чемпионов.

По иронии судьбы, тогда, в декабре 2010 года, Арнаутович забил за «Вердер» в матче именно против «Интера». С тех пор форвард в Лиге чемпионов не играл.

Также этот гол стал для Арнаутовича первым в составе «Интера». Ранее он выступал за миланский клуб в сезоне 2009/2010, но тогда провел за команду всего три матча.