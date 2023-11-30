Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол форварда Интера в ворота Трубина стал рекордным в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
30 ноября 2023, 11:21 | Обновлено 30 ноября 2023, 11:22
317
1

Гол форварда Интера в ворота Трубина стал рекордным в Лиге чемпионов

Марко Арнаутович забил в турнире спустя 13 лет

30 ноября 2023, 11:21 | Обновлено 30 ноября 2023, 11:22
317
1
Гол форварда Интера в ворота Трубина стал рекордным в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович

Вчера «Бенфика» Анатолия Трубина в пятом туре Лиги чемпионов дома сыграла вничью 3:3 с «Интером». Первый гол гостей на 51-й минуте забил Марко Арнаутович.

Гол 34-летнего форварда сборной Австрии стал рекордным. Он забил в Лиге чемпионов спустя 4740 дней – почти 13 лет. Это самый большой временной интервал между двумя голами одного игрока в Лиге чемпионов.

По иронии судьбы, тогда, в декабре 2010 года, Арнаутович забил за «Вердер» в матче именно против «Интера». С тех пор форвард в Лиге чемпионов не играл.

Также этот гол стал для Арнаутовича первым в составе «Интера». Ранее он выступал за миланский клуб в сезоне 2009/2010, но тогда провел за команду всего три матча.

По теме:
Серхио Рамос забил 10000-й гол в Лиге чемпионов
Не Трубин и Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored
SofaScore: Два украинца из Шахтера – в команде недели Лиги чемпионов
Марко Арнаутович Интер Милан Бенфика Бенфика - Интер Лига чемпионов статистика Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
Бокс | 29 ноября 2023, 14:52 0
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик

Известный боксер уверен в силе британца

ТЕН ХАГ: «Знаю, куда должен идти Манчестер Юнайтед»
Футбол | 30 ноября 2023, 05:22 1
ТЕН ХАГ: «Знаю, куда должен идти Манчестер Юнайтед»
ТЕН ХАГ: «Знаю, куда должен идти Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» близки к вылету из Лиги чемпионов

Шевченко сватают в Милан, неудачи в баскетболе, гандболе, футзале, биатлоне
Футбол | 30.11.2023, 10:10
Шевченко сватают в Милан, неудачи в баскетболе, гандболе, футзале, биатлоне
Шевченко сватают в Милан, неудачи в баскетболе, гандболе, футзале, биатлоне
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Футбол | 30.11.2023, 00:30
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Футбол | 29.11.2023, 20:12
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Інтер - красава! Це при тому, що він і так вийшов з групи і вже нічого йому не було потрібно. Характер і майстерність - це Інтер!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
28.11.2023, 11:35 2
Футбол
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
28.11.2023, 11:10 13
Футбол
Дарья БЛАШКО: «Думаю, что все будет хорошо, мы победим»
Дарья БЛАШКО: «Думаю, что все будет хорошо, мы победим»
28.11.2023, 21:54
Биатлон
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
29.11.2023, 16:06 21
Футбол
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
28.11.2023, 19:43 1
Футбол
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
29.11.2023, 14:28 35
Футбол
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
28.11.2023, 20:13 9
Бокс
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
28.11.2023, 21:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем