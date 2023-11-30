Потеря для Де Дзерби. Брайтон надолго потерял важного игрока

Вингер «Брайтона» и сборной Испании Ансу Фати получил травму икроножной мышцы. По прогнозам врачей, 21-летний футболист пропустит как минимум два месяца.

В ближайшее время Фати отправится в Каталонию, где и будет проходить процесс реабилитации. Напомним, вингер выступает за «Брайтон» на правах аренды, права на него принадлежат «Барселоне».

В нынешнем сезоне на счету Фати 4 гола и 1 ассист в 14 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Ранее спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что Фати может вернуться в клуб.