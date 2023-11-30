Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Потеря для Де Дзерби. Брайтон надолго потерял важного игрока
Англия
30 ноября 2023, 11:05 |
269
0

Потеря для Де Дзерби. Брайтон надолго потерял важного игрока

Ансу Фати пропустит как минимум два месяца

30 ноября 2023, 11:05 |
269
0
Потеря для Де Дзерби. Брайтон надолго потерял важного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Вингер «Брайтона» и сборной Испании Ансу Фати получил травму икроножной мышцы. По прогнозам врачей, 21-летний футболист пропустит как минимум два месяца.

В ближайшее время Фати отправится в Каталонию, где и будет проходить процесс реабилитации. Напомним, вингер выступает за «Брайтон» на правах аренды, права на него принадлежат «Барселоне».

В нынешнем сезоне на счету Фати 4 гола и 1 ассист в 14 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Ранее спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что Фати может вернуться в клуб.

По теме:
Тоттенхэм снова надолго потерял ключевого хавбека
Лунин снова сыграет? Кепа – вне заявки Реала на матч ЛЧ с Наполи
Звездный защитник Баварии возобновил тренировки после травмы
Брайтон Ансу Фати травма
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Футбол | 29 ноября 2023, 20:12 0
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов

Рейтинг возглавила жена Дэвида Бекхэма

Получит ли Лунин еще один шанс? Известно сыграет ли Кепа в следующем матче
Футбол | 30 ноября 2023, 09:36 1
Получит ли Лунин еще один шанс? Известно сыграет ли Кепа в следующем матче
Получит ли Лунин еще один шанс? Известно сыграет ли Кепа в следующем матче

Следующий матч мадридский клуб сыграет в Ла Лиге против «Гранады»

Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Футбол | 29.11.2023, 13:11
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Футбол | 29.11.2023, 16:06
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Трубин пропустил три, но был среди лучших в матче против Интера
Футбол | 30.11.2023, 03:40
Трубин пропустил три, но был среди лучших в матче против Интера
Трубин пропустил три, но был среди лучших в матче против Интера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 153
Футбол
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
29.11.2023, 17:45 23
Биатлон
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
28.11.2023, 23:20 38
Футбол
Дарья БЛАШКО: «Думаю, что все будет хорошо, мы победим»
Дарья БЛАШКО: «Думаю, что все будет хорошо, мы победим»
28.11.2023, 21:54
Биатлон
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
28.11.2023, 21:43 3
Футбол
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
28.11.2023, 12:33 45
Бокс
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
29.11.2023, 00:23 19
Футбол
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
28.11.2023, 11:10 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем