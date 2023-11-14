ДЕКУ: «Конечно, Ансу Фати может вернуться в Барселону»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку рассказал о будущем испанского нападающего Ансу Фати, который сейчас на правах аренды выступает за английский «Брайтон»:

«Конечно, Ансу Фати может вернуться в «Барселону». Он играет за «Брайтон» на правах аренды. Он молод, и сейчас чувствует себя счастливым.

Я думаю, что «Брайтон» стал для него хорошим решение, чтобы регулярно играть в футбол. Мы следим за его прогрессом. Все зависит от выступлений самого Фати. Но Ансу может вернуться в «Барселону», это точно».

В этом сезоне 21-летний Ансу Фати сыграл 13 матчей за «Брайтон», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. По условиям арендного договора, он должен вернуться в «Барселону» летом 2024 года.