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  4. ДЕКУ: «Конечно, Ансу Фати может вернуться в Барселону»
Англия
14 ноября 2023, 19:41 |
362
0

ДЕКУ: «Конечно, Ансу Фати может вернуться в Барселону»

Спортивный директор каталонского клуба рассказал о будущем нападающему

14 ноября 2023, 19:41 |
362
0
ДЕКУ: «Конечно, Ансу Фати может вернуться в Барселону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку рассказал о будущем испанского нападающего Ансу Фати, который сейчас на правах аренды выступает за английский «Брайтон»:

«Конечно, Ансу Фати может вернуться в «Барселону». Он играет за «Брайтон» на правах аренды. Он молод, и сейчас чувствует себя счастливым.

Я думаю, что «Брайтон» стал для него хорошим решение, чтобы регулярно играть в футбол. Мы следим за его прогрессом. Все зависит от выступлений самого Фати. Но Ансу может вернуться в «Барселону», это точно».

В этом сезоне 21-летний Ансу Фати сыграл 13 матчей за «Брайтон», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. По условиям арендного договора, он должен вернуться в «Барселону» летом 2024 года.

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Деку Ансу Фати Барселона Брайтон Ла Лига Английская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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