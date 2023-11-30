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Лига чемпионов
30 ноября 2023, 10:41 | Обновлено 30 ноября 2023, 10:57
1367
0

SofaScore: Два украинца из Шахтера – в команде недели Лиги чемпионов

Дмитрий Ризнык и Николай Матвиенко попали в символическую сборную

30 ноября 2023, 10:41 | Обновлено 30 ноября 2023, 10:57
1367
0
SofaScore: Два украинца из Шахтера – в команде недели Лиги чемпионов
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Известный статистический портал SofaScore опубликовал свою версию символической сборной пятого тура Лиги чемпионов.

В нее вошли два украинских игрока донецкого «Шахтера»: голкипер Дмитрий Ризнык (оценка – 9,0 балла) и защитник Николай Матвиенко (8,1).

Напомним, «Шахтер» в пятом туре Лиги чемпионов во вторник дома обыграл «Антверпен» со счетом 1:0 и гарантировал себе евровесну. Подопечные Марино Пушича сохраняют шансы и на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Команда недели в Лиге чемпионов по версии SofaScore:

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Лига чемпионов Дмитрий Ризнык Николай Матвиенко Шахтер Донецк Шахтер - Антверпен SofaScore символическая сборная
Источник SofaScore
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