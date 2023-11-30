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Испания
30 ноября 2023, 10:28 | Обновлено 30 ноября 2023, 10:49
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2

Кепе на переговорах пообещали быть основным, Лунин узнал об этом через СМИ

В мадридском «Реала» непростая ситуация с вратарями

30 ноября 2023, 10:28 | Обновлено 30 ноября 2023, 10:49
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2
Кепе на переговорах пообещали быть основным, Лунин узнал об этом через СМИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Тренерский штаб «Реала» обещал испанскому вратарю Кепе Аррисабалаге место основного вратаря мадридского клуба во время переговоров о трансфере.

По информации источника, благодаря этому вратарь «Челси» принял решение отказать мюнхенской «Баварии», с которой вел переговоры до этого.

Также сообщается, что украинский вратарь Андрей Лунин узнал об этих событиях из прессы.

В целом, в клубе всегда отмечали трудолюбие и профессионализм Лунина, даже после неудачных матчей. Футболист регулярно тренируется по выходным. Но Карло Анчелотти уже давно отмечает недостатки Лунина как второго вратаря для «Реала». Особенно после клубного чемпионата мира в феврале, когда украинец заменил травмированного Куртуа.

Лунин провел последние четыре матча за «Реал» в стартовом составе и пропустил три гола. В последнем матче Лиги чемпионов против «Наполи» украинского вратаря признали самым плохим игроком в составе мадридского гранда.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Источник The Athletic
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Комментарии 2
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Remark
Лунін, як та вірна дружина, що кожного разу вірить своєму чоловіку, який її постійно зраджує, що це в останнє)))
Ну заробив ти уже тих титулів, навіть пограв за Реал в різних турнірах, ну що тебе там ще тримає? Ти ж молодий, тобі треба постійно грати, а не чекати що колись 2 основних голкіпери отримають травми! Вже ж чітко тобі дали зрозуміти, що основним ти не будеш! 
Та пограй десь для себе, в середнячку якомусь! Невже ти отримуєш кайф, сидячи на лавці, ще й в найкращі свої футбольні роки???
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+2
roman75zpr
Пообещали они..., ещё б закон приняли.. Некрасивая какая-то история, но Андрей трудится добросовестно и в другом новом достойном клубе у него будет всё хорошо 
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0
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