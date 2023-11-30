Кепе на переговорах пообещали быть основным, Лунин узнал об этом через СМИ
В мадридском «Реала» непростая ситуация с вратарями
Тренерский штаб «Реала» обещал испанскому вратарю Кепе Аррисабалаге место основного вратаря мадридского клуба во время переговоров о трансфере.
По информации источника, благодаря этому вратарь «Челси» принял решение отказать мюнхенской «Баварии», с которой вел переговоры до этого.
Также сообщается, что украинский вратарь Андрей Лунин узнал об этих событиях из прессы.
В целом, в клубе всегда отмечали трудолюбие и профессионализм Лунина, даже после неудачных матчей. Футболист регулярно тренируется по выходным. Но Карло Анчелотти уже давно отмечает недостатки Лунина как второго вратаря для «Реала». Особенно после клубного чемпионата мира в феврале, когда украинец заменил травмированного Куртуа.
Лунин провел последние четыре матча за «Реал» в стартовом составе и пропустил три гола. В последнем матче Лиги чемпионов против «Наполи» украинского вратаря признали самым плохим игроком в составе мадридского гранда.
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Ну заробив ти уже тих титулів, навіть пограв за Реал в різних турнірах, ну що тебе там ще тримає? Ти ж молодий, тобі треба постійно грати, а не чекати що колись 2 основних голкіпери отримають травми! Вже ж чітко тобі дали зрозуміти, що основним ти не будеш!
Та пограй десь для себе, в середнячку якомусь! Невже ти отримуєш кайф, сидячи на лавці, ще й в найкращі свої футбольні роки???