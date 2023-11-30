Кепе на переговорах пообещали быть основным, Лунин узнал об этом через СМИ

Тренерский штаб «Реала» обещал испанскому вратарю Кепе Аррисабалаге место основного вратаря мадридского клуба во время переговоров о трансфере.

По информации источника, благодаря этому вратарь «Челси» принял решение отказать мюнхенской «Баварии», с которой вел переговоры до этого.

Также сообщается, что украинский вратарь Андрей Лунин узнал об этих событиях из прессы.

В целом, в клубе всегда отмечали трудолюбие и профессионализм Лунина, даже после неудачных матчей. Футболист регулярно тренируется по выходным. Но Карло Анчелотти уже давно отмечает недостатки Лунина как второго вратаря для «Реала». Особенно после клубного чемпионата мира в феврале, когда украинец заменил травмированного Куртуа.

Лунин провел последние четыре матча за «Реал» в стартовом составе и пропустил три гола. В последнем матче Лиги чемпионов против «Наполи» украинского вратаря признали самым плохим игроком в составе мадридского гранда.