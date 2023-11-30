Катерина Володько – Александра Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Трнаве
30 ноября украинская теннисистка Катерина Володько (№273 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Трнаве (Словакия).
Во втором раунде украинка сразится против Александры Игнатик из Румынии (№285 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Вагнер – Гатовка. Ориентировочное ремя начала поединка – 12:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Сары Бет Грей (№459 WTA) или Моны Бартель (№270 WTA).
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