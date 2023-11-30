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ITF
30 ноября 2023, 09:25 | Обновлено 30 ноября 2023, 09:46
181
0

Катерина Володько – Александра Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Трнаве

30 ноября 2023, 09:25 | Обновлено 30 ноября 2023, 09:46
181
0
Катерина Володько – Александра Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Катерина Володько

30 ноября украинская теннисистка Катерина Володько (№273 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Трнаве (Словакия).

Во втором раунде украинка сразится против Александры Игнатик из Румынии (№285 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Вагнер – Гатовка. Ориентировочное ремя начала поединка – 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Сары Бет Грей (№459 WTA) или Моны Бартель (№270 WTA).

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Источник Sport.ua
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