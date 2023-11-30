Получит ли Лунин еще один шанс? Известно сыграет ли Кепа в следующем матче

Мадридский «Реал» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу сыграет против «Гранады».

Главный тренер сливочных Карло Анчелотти сообщил, что это противостояние точно пропустит лидер команды Лука Модрич и голкипер Кепа Аррисабалага. Вероятно, основным голкипером на матч против «Гранады» снова будет Андрей Лунин.

Лунин провел последние четыре матча за «Реал» в стартовом составе и пропустил три гола. В последнем матче Лиги чемпионов против «Наполи» украинского стража ворот признали самым плохим игроком в составе мадридского гранда.