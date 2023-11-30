Испания30 ноября 2023, 09:36 |
876
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Получит ли Лунин еще один шанс? Известно сыграет ли Кепа в следующем матче
Следующий матч мадридский клуб сыграет в Ла Лиге против «Гранады»
30 ноября 2023, 09:36 |
876
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Мадридский «Реал» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу сыграет против «Гранады».
Главный тренер сливочных Карло Анчелотти сообщил, что это противостояние точно пропустит лидер команды Лука Модрич и голкипер Кепа Аррисабалага. Вероятно, основным голкипером на матч против «Гранады» снова будет Андрей Лунин.
Лунин провел последние четыре матча за «Реал» в стартовом составе и пропустил три гола. В последнем матче Лиги чемпионов против «Наполи» украинского стража ворот признали самым плохим игроком в составе мадридского гранда.
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