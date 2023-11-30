Итальянская теннисистка отказалась от участия на турнире в рф

Первая ракетка Италии и 30-я ракетка мира Жасмин Паолини приняла решение отказаться от участия в выставочном турнире в россии, который состоится 1-3 декабря в санкт-петербурге.

Об этом заявили в эфире спортивной программы на итальянском телеканале Rai со ссылкой на команду спортсменки.

Отметим, что 27-летняя Паолини проводит лучший сезон в карьере. В этом году она впервые пробилась в топ-50 мирового рейтинга, выиграла турнир WTA 125 во Флоренции и играла в двух финалах соревнований категории WTA 250, а также сражалась за титул в финальном матче Кубка Билли Джин Кинг.

Любопытно, что пресс-служба турнира указала, что у Паолини травма.