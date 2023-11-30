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WTA
30 ноября 2023, 08:53 |
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Итальянская теннисистка отказалась от участия на турнире в рф

Организаторы говорят, что травма

30 ноября 2023, 08:53 |
440
0
Итальянская теннисистка отказалась от участия на турнире в рф
Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Италии и 30-я ракетка мира Жасмин Паолини приняла решение отказаться от участия в выставочном турнире в россии, который состоится 1-3 декабря в санкт-петербурге.

Об этом заявили в эфире спортивной программы на итальянском телеканале Rai со ссылкой на команду спортсменки.

Отметим, что 27-летняя Паолини проводит лучший сезон в карьере. В этом году она впервые пробилась в топ-50 мирового рейтинга, выиграла турнир WTA 125 во Флоренции и играла в двух финалах соревнований категории WTA 250, а также сражалась за титул в финальном матче Кубка Билли Джин Кинг.

Любопытно, что пресс-служба турнира указала, что у Паолини травма.

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Жасмин Паолини выставочный турнир
Источник Большой теннис Украины
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