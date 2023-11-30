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Australian Open
30 ноября 2023, 07:24 |
277
0

Известны теннисистки, которые сыграют на Aus Open по защищенному рейтингу

В списке восемь спортсменок

30 ноября 2023, 07:24 |
277
0
Известны теннисистки, которые сыграют на Aus Open по защищенному рейтингу
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Опубликован список из восьми теннисисток, который сыграют на Открытом чемпионате Австралии по теннису в 2024 году по защищенному рейтингу.

Среди них две экс-первые ракетки мира, которые возвращаются после декрета, а также спортсменки, который пропустили длительное время из-за травм по другим причинам.

Теннисистки, которые сыграют на Australian Open 2024 по защищенному рейтингу

  • Наоми Осака
  • Анжелик Кербер
  • Дженнифер Брэди
  • Айла Томлянович
  • Аманда Анисимова
  • Кэти Макнелли
  • Александра Крунич
  • Се Шувэй

Australian Open 2024 состоится с 14 по 28 января, в течение 15 дней.

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Се Шувэй Australian Open 2024 Наоми Осака Анжелик Кербер Дженнифер Брэди Айла Томлянович Аманда Анисимова Кэти Макнелли Александра Крунич
Источник Twitter
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