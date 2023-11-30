Australian Open30 ноября 2023, 07:24 |
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Известны теннисистки, которые сыграют на Aus Open по защищенному рейтингу
В списке восемь спортсменок
30 ноября 2023, 07:24 |
277
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Опубликован список из восьми теннисисток, который сыграют на Открытом чемпионате Австралии по теннису в 2024 году по защищенному рейтингу.
Среди них две экс-первые ракетки мира, которые возвращаются после декрета, а также спортсменки, который пропустили длительное время из-за травм по другим причинам.
Теннисистки, которые сыграют на Australian Open 2024 по защищенному рейтингу
- Наоми Осака
- Анжелик Кербер
- Дженнифер Брэди
- Айла Томлянович
- Аманда Анисимова
- Кэти Макнелли
- Александра Крунич
- Се Шувэй
Australian Open 2024 состоится с 14 по 28 января, в течение 15 дней.
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