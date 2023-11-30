Известны теннисистки, которые сыграют на Aus Open по защищенному рейтингу

Опубликован список из восьми теннисисток, который сыграют на Открытом чемпионате Австралии по теннису в 2024 году по защищенному рейтингу.

Среди них две экс-первые ракетки мира, которые возвращаются после декрета, а также спортсменки, который пропустили длительное время из-за травм по другим причинам.

Теннисистки, которые сыграют на Australian Open 2024 по защищенному рейтингу

Наоми Осака

Анжелик Кербер

Дженнифер Брэди

Айла Томлянович

Аманда Анисимова

Кэти Макнелли

Александра Крунич

Се Шувэй

Australian Open 2024 состоится с 14 по 28 января, в течение 15 дней.