Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальорка – Кадис – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Испания
30 ноября 2023, 04:15 | Обновлено 30 ноября 2023, 04:17
32
0

Мальорка – Кадис – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

Состоялся перенесенный матч 13-го тура Ла Лиги

30 ноября 2023, 04:15 | Обновлено 30 ноября 2023, 04:17
32
0
Мальорка – Кадис – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом тайме «Мальорка» и «Кадис» обменялись голами. Рубен Алькарас вывел вперед гостей, а Абдон Пратс перед перерывом сравнял счет. Во втором тайме команды играли осторожно и больше не забивали.

«Мальорка» с 10 очками занимает 17-е место. У «Кадиса» 11 очков и 16-е место.

Ла Лига

13-й тур

«Мальорка» «Кадис» 1:1

Голы: Алькарас, 12 (0:1), Пратс, 45+1 (1:1).

По теме:
Монпелье – Клермон – 1:1. Пенальти спас хозяев. Видео голов и обзор матча
Брага – Унион – 1:1. Хозяева спаслись в меньшинстве. Видео голов и обзор
Арсенал – Ланс – 6:0. Исторический разгром. Видео голов и обзор матча
видео голов и обзор Мальорка Кадис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
Бокс | 29 ноября 2023, 14:52 0
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик

Известный боксер уверен в силе британца

Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Футбол | 29 ноября 2023, 20:12 0
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов

Рейтинг возглавила жена Дэвида Бекхэма

Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Футбол | 30.11.2023, 00:30
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Футбол | 29.11.2023, 13:11
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Лунин отыграл матч Лиги чемпионов, Реал продолжает побеждать
Футбол | 30.11.2023, 00:02
Лунин отыграл матч Лиги чемпионов, Реал продолжает побеждать
Лунин отыграл матч Лиги чемпионов, Реал продолжает побеждать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
28.11.2023, 00:03 22
Футбол
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
28.11.2023, 08:10 5
Бокс
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
28.11.2023, 20:13 9
Бокс
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
28.11.2023, 19:43 1
Футбол
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
28.11.2023, 23:20 37
Футбол
ВИДЕО. Триллер с серией пенальти. Определены финалисты чемпионата мира U-17
ВИДЕО. Триллер с серией пенальти. Определены финалисты чемпионата мира U-17
28.11.2023, 19:12 1
Футбол
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 153
Футбол
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
28.11.2023, 11:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем