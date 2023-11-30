Испания30 ноября 2023, 04:15 | Обновлено 30 ноября 2023, 04:17
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Мальорка – Кадис – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Состоялся перенесенный матч 13-го тура Ла Лиги
30 ноября 2023, 04:15 | Обновлено 30 ноября 2023, 04:17
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В первом тайме «Мальорка» и «Кадис» обменялись голами. Рубен Алькарас вывел вперед гостей, а Абдон Пратс перед перерывом сравнял счет. Во втором тайме команды играли осторожно и больше не забивали.
«Мальорка» с 10 очками занимает 17-е место. У «Кадиса» 11 очков и 16-е место.
Ла Лига
13-й тур
«Мальорка» – «Кадис» – 1:1
Голы: Алькарас, 12 (0:1), Пратс, 45+1 (1:1).
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