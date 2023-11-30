Мальорка – Кадис – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

В первом тайме «Мальорка» и «Кадис» обменялись голами. Рубен Алькарас вывел вперед гостей, а Абдон Пратс перед перерывом сравнял счет. Во втором тайме команды играли осторожно и больше не забивали.

«Мальорка» с 10 очками занимает 17-е место. У «Кадиса» 11 очков и 16-е место.

Ла Лига

13-й тур

«Мальорка» – «Кадис» – 1:1

Голы: Алькарас, 12 (0:1), Пратс, 45+1 (1:1).