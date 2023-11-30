Трубин пропустил три, но был среди лучших в матче против Интера

Анатолий Трубин не помешал «Интеру» совершить большой камбэк в матче с «Бенфикой» (3:3). Итальянцы отыграли три мяча во втором тайме.

Однако украинский вратарь, совершивший пять сэйвов, а один из голов пропустивший с пенальти, получил от портала Whoscored 6,9. Только двух игроков в составе «Бенфики» оценили выше. Один из них – сделавший хет-трик Жоау Мариу, получивший 9,3.

Характерны оценки, которые получили центральные защитники «Бенфики» Николас Отаменди (5,9) и Антониу Силва (5,4). А вратарю «Интера» Эмилю Аудеро, который тоже пропустил три гола, Whoscored поставил 6,0.

Оценки Whoscored за матч