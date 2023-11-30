Худший игрок лучшей команды. Зинченко не удался матч против Ланса

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко сыграл первый тайм матча против «Ланса» (6:0). При нем партнеры забили пять безответных голов в ворота французов. Но украинец не отметился результативными действиями и в перерыве был заменен на Якуба Кивиора.

Портал Whoscored оценил игру Александра Зинченко баллом 6,9. Это худшая оценка среди игроков, которые вышли в основном составе «Арсенала». Однако украинец отнюдь не провалился.

Во-первых, его оценка явно выше средней. Во-вторых, все футболисты «Арсенала», которые вышли на замену, в том числе Кивиор, получили оценки ниже 6,9. В-третьих, в «Лансе», где никто не получил от Whoscored больше 6,3, Зинченко был бы безусловно лучшим игроком.

Высший балл от Whoscored получил Габриэл Жезус, который забил один гол и сделал один ассист – 9,5.

Оценки Whoscored за матч