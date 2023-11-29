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Лига конференций
29 ноября 2023, 23:07 | Обновлено 29 ноября 2023, 23:17
46
0

ВИДЕО. Заря провела предматчевую тренировку перед игрой ЛК с Гентом

У луганской команды остались маленькие шансы на выход из группы

29 ноября 2023, 23:07 | Обновлено 29 ноября 2023, 23:17
46
0
ВИДЕО. Заря провела предматчевую тренировку перед игрой ЛК с Гентом
ФК Заря

Луганская «Заря» провела предматчевую тренировку накануне матча 5-го тура Лиги конференций.

Гостевая встреча «Зари» против «Гента» состоится 30 ноября в 19:45 в Бельгии.

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У луганской команды остались лишь маленькие теоретические шансы на выход в евровесну.

Лига конференций. Группа B. Турнирная таблица

И.о. главного тренера команды «Заря» Юрий Коваль и хавбек луганской «Зари» Вячеслав Чурко приняли участие в пресс-конференции в преддверии матча.

ВИДЕО. Заря провела предматчевую тренировку перед игрой ЛК с Гентом

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Гент Заря Луганск Лига конференций Гент - Заря видео тренировка
Источник ФК Заря Луганск
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