ВИДЕО. Заря провела предматчевую тренировку перед игрой ЛК с Гентом
У луганской команды остались маленькие шансы на выход из группы
Луганская «Заря» провела предматчевую тренировку накануне матча 5-го тура Лиги конференций.
Гостевая встреча «Зари» против «Гента» состоится 30 ноября в 19:45 в Бельгии.
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У луганской команды остались лишь маленькие теоретические шансы на выход в евровесну.
Лига конференций. Группа B. Турнирная таблица
И.о. главного тренера команды «Заря» Юрий Коваль и хавбек луганской «Зари» Вячеслав Чурко приняли участие в пресс-конференции в преддверии матча.
ВИДЕО. Заря провела предматчевую тренировку перед игрой ЛК с Гентом
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