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  4. БЕРЕЗА: «Днепр-Арена будет собирать полные трибуны на международных матчах»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2023, 20:23 | Обновлено 29 ноября 2023, 20:38
839
3

БЕРЕЗА: «Днепр-Арена будет собирать полные трибуны на международных матчах»

29 ноября клубу СК «Днепр-1» исполняется 8 лет

29 ноября 2023, 20:23 | Обновлено 29 ноября 2023, 20:38
839
3
БЕРЕЗА: «Днепр-Арена будет собирать полные трибуны на международных матчах»
СК Днепр-1. Юрий Береза

Президент СК «Днепр-1» Юрий Береза обратился к болельщикам с поздравлением с 8-й годовщиной создания клуба:

«29 ноября каждый год – особый день. Для меня это как день рождения ребенка, и, собственно, клуб – и есть наш общий ребенок. Именно в эту дату началась жизнь обычной команды друзей, которая постепенно набрала такое шествие, что поразило многих. Помню, что тогда, 29 ноября 2015 года, мы, единомышленники и большие поклонники футбола, были исполнены огромных амбиций и планов. Многие сомневались и даже насмехались над нами.

А я говорил, что через несколько лет СК Днепр-1 будет играть в Лиге чемпионов. Некоторые крутили пальцем у виска – и если эти люди сейчас читают эти строки, я очень доволен. К сожалению, наш родной город Днепр из-за проклятых рашистов еще не увидел еврокубковых матчей Днепра-1. Но я уверен, что вскоре благодаря нашим мужественным воинам Днепр-Арена соберет полные трибуны на международной игре. И мы все вместе отпразднуем нашу общую победу!

Считаю, что пройти за 8 лет путь от любительской команды к клубу-участнику квалификации Лиги чемпионов – выдающееся достижение. Хочу поблагодарить всех, кто помогал нам на этой дороге: болельщикам, сотрудникам клуба, игрокам команды. Помню, как поверил в этот проект наш первый тренер Дмитрий Михайленко, как потом придал новый импульс Игорю Йовичевичу, хотя наши дороги и неожиданно разошлись.

Было уже много моментов, матчей, достижений, которыми за короткий, но вместе с тем долгий 8-летний путь мы можем гордиться с полным правом. И я уверен, что лидерская позиция в чемпионате нынешней команды под руководством Юрия Максимова является хорошей предпосылкой новых свершений СК Днепр-1!

С днем рождения, любимый клуб! С праздником всех болельщиков Днепра!»

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Днепр-1 Юрий Береза день рождения Днепр-Арена
Источник СК Днепр-1
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vazazh
Може, це не береза, а дуб?
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0
turist86
Не кажи гоп, поки не перескочиш
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0
vazazh
Гарно пізд...ть, але шансів в Дніпра, аж 0, на міжнародній. Майже як зоря буде.
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-1
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