БЕРЕЗА: «Днепр-Арена будет собирать полные трибуны на международных матчах»

Президент СК «Днепр-1» Юрий Береза обратился к болельщикам с поздравлением с 8-й годовщиной создания клуба:

«29 ноября каждый год – особый день. Для меня это как день рождения ребенка, и, собственно, клуб – и есть наш общий ребенок. Именно в эту дату началась жизнь обычной команды друзей, которая постепенно набрала такое шествие, что поразило многих. Помню, что тогда, 29 ноября 2015 года, мы, единомышленники и большие поклонники футбола, были исполнены огромных амбиций и планов. Многие сомневались и даже насмехались над нами.

А я говорил, что через несколько лет СК Днепр-1 будет играть в Лиге чемпионов. Некоторые крутили пальцем у виска – и если эти люди сейчас читают эти строки, я очень доволен. К сожалению, наш родной город Днепр из-за проклятых рашистов еще не увидел еврокубковых матчей Днепра-1. Но я уверен, что вскоре благодаря нашим мужественным воинам Днепр-Арена соберет полные трибуны на международной игре. И мы все вместе отпразднуем нашу общую победу!

Считаю, что пройти за 8 лет путь от любительской команды к клубу-участнику квалификации Лиги чемпионов – выдающееся достижение. Хочу поблагодарить всех, кто помогал нам на этой дороге: болельщикам, сотрудникам клуба, игрокам команды. Помню, как поверил в этот проект наш первый тренер Дмитрий Михайленко, как потом придал новый импульс Игорю Йовичевичу, хотя наши дороги и неожиданно разошлись.

Было уже много моментов, матчей, достижений, которыми за короткий, но вместе с тем долгий 8-летний путь мы можем гордиться с полным правом. И я уверен, что лидерская позиция в чемпионате нынешней команды под руководством Юрия Максимова является хорошей предпосылкой новых свершений СК Днепр-1!

С днем рождения, любимый клуб! С праздником всех болельщиков Днепра!»