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  4. Марино ПУШИЧ: «Первую задачу на сезон Шахтер выполнил»
Лига чемпионов
29 ноября 2023, 19:12 |
814
1

Марино ПУШИЧ: «Первую задачу на сезон Шахтер выполнил»

У команды будет еврокубковая весна

29 ноября 2023, 19:12 |
814
1
Марино ПУШИЧ: «Первую задачу на сезон Шахтер выполнил»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич оценил победу над «Антверпеном» в Лиге чемпионов и тот факт, что команда гарантировала себе евровесну.

«Шахтер» достиг своей первой и важной цели на сезон. В такой группе это было сделать не так просто. Я более чем счастлив. Все игроки прекрасно себя показали. Гол Матвиенко? Это прекрасный игрок, и я защищал его, когда дела шли не слишком удачно. Я не ожидал его гола, но я знаю, что он может забивать после стандартов. Не неожиданность для нас».

«Можно сказать, что это уже моя команда. Месяц прошел, и можно так говорить. Что касается матча с «Порту», то у нас еще есть время. Мы достигли цели остаться в еврокубках, а далее будем думать о том, как играть с «Порту», — сказал Пушич.

Победа над португальской командой выведет «Шахтер» в плей-офф Лиги чемпионов.

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Шахтер - Антверпен Шахтер Донецк Марино Пушич Лига чемпионов
Источник ФК Шахтер Донецк
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Олександр
Первый матч с Антверпеном швхтер выиграл при другом наставнике .
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