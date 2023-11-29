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  4. ВИДЕО. Известный немецкий арбитр порвал кресты в матче Бундеслиги
Германия
29 ноября 2023, 16:44 |
450
0

ВИДЕО. Известный немецкий арбитр порвал кресты в матче Бундеслиги

48-летний Феликс Брих не смог доработать матч «Айнтрахт» – «Штутгарт»

29 ноября 2023, 16:44 |
450
0
ВИДЕО. Известный немецкий арбитр порвал кресты в матче Бундеслиги
DFB. Феликс Брих

25 ноября 48-летний немецкий Феликс Брих провел свой 344-й матч в Бундеслиге, работая на матче «Айнтрахт» – «Штутгарт» (1:2). Это сделало его рекордсменом по количеству судейских матчей в Бундеслиге, ранее это достижение принадлежало Вольфгангу Старку.

Однако в том матче Брих получил травму крестообразной связки. Продолжил судить матч резервный арбитр Патрик Швенгерс.

Феликс Брих уже перенес операцию и теперь ему предстоит длительное восстановление. Ожидается, что он не вернется до конца этого сезона, а также может пропустить Евро-2024.

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Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Бундеслига травма колена видео
Источник Немецкий футбольный союз
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