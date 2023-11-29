ВИДЕО. Известный немецкий арбитр порвал кресты в матче Бундеслиги
48-летний Феликс Брих не смог доработать матч «Айнтрахт» – «Штутгарт»
25 ноября 48-летний немецкий Феликс Брих провел свой 344-й матч в Бундеслиге, работая на матче «Айнтрахт» – «Штутгарт» (1:2). Это сделало его рекордсменом по количеству судейских матчей в Бундеслиге, ранее это достижение принадлежало Вольфгангу Старку.
Однако в том матче Брих получил травму крестообразной связки. Продолжил судить матч резервный арбитр Патрик Швенгерс.
Феликс Брих уже перенес операцию и теперь ему предстоит длительное восстановление. Ожидается, что он не вернется до конца этого сезона, а также может пропустить Евро-2024.
DEU RUIM PRO PROFESSOR 😬😬— 𝑵𝒐𝒔𝒔𝒐 𝑭𝒖𝒕𝒆𝒃𝒐𝒍 (@NossoFutebol__) November 25, 2023
Árbitro também se machuca minha gente, teve que ser atendido e resolveu voltar ao trabalho!
Parece estar tudo bem, fica a nossa torcida pra que não seja sério 🙏🏼 pic.twitter.com/QPeqORhX0r
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