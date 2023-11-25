Боруссия Д победила в дерби с камбэком, неудержимый Байер снова первый

Очередной тур Бундеслиги отметился дерби Боруссий, в котором Дортмунд выиграл у Менхенгладбаха со счетом 4:2, хотя проигрывал 0:2. Команда поднялась в топ-4.

Снова на вершину таблицы вернулся Байер, который выиграл 11 раз в 12 турах чемпионата. Команда Хаби Алонсо опережает Баварию на два очка.

Чемпионат Германии. 12-й тур

Боруссия Д - Боруссия М 4:2

Голы: Забитцер, 30, Фулькруг, 32, Байно-Гиттенс, 45, Мален, 90+8 - Ритц, 13, Коне, 28

Вердер - Байер 0:3

Голы: Деман, 9 (в свои ворота), Фримпонг, 42, Гримальдо, 76

Фрайбург - Дармштадт 1:1

Голы: Холер, 35 - Хонсак, 18

Унион - Аугсбург 1:1

Голы: Фолланд, 89 - Демирович, 39

Вольфсбург - Лейпциг 2:1

Голы: Винд, 9, Рожерио, 66 - Поульсен, 52

Таблица Бундеслиги