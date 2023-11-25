Боруссия Д победила в дерби с камбэком, неудержимый Байер снова первый
Матчи чемпионата Германии
Очередной тур Бундеслиги отметился дерби Боруссий, в котором Дортмунд выиграл у Менхенгладбаха со счетом 4:2, хотя проигрывал 0:2. Команда поднялась в топ-4.
Снова на вершину таблицы вернулся Байер, который выиграл 11 раз в 12 турах чемпионата. Команда Хаби Алонсо опережает Баварию на два очка.
Чемпионат Германии. 12-й тур
Боруссия Д - Боруссия М 4:2
Голы: Забитцер, 30, Фулькруг, 32, Байно-Гиттенс, 45, Мален, 90+8 - Ритц, 13, Коне, 28
Вердер - Байер 0:3
Голы: Деман, 9 (в свои ворота), Фримпонг, 42, Гримальдо, 76
Фрайбург - Дармштадт 1:1
Голы: Холер, 35 - Хонсак, 18
Унион - Аугсбург 1:1
Голы: Фолланд, 89 - Демирович, 39
Вольфсбург - Лейпциг 2:1
Голы: Винд, 9, Рожерио, 66 - Поульсен, 52
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