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Чемпионат Германии
Боруссия Д
25.11.2023 16:30 – FT 4 : 2
Боруссия М
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Германия
25 ноября 2023, 18:31 |
243
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Боруссия Д победила в дерби с камбэком, неудержимый Байер снова первый

Матчи чемпионата Германии

25 ноября 2023, 18:31 |
243
0
Боруссия Д победила в дерби с камбэком, неудержимый Байер снова первый
Getty Images/Global Images Ukraine

Очередной тур Бундеслиги отметился дерби Боруссий, в котором Дортмунд выиграл у Менхенгладбаха со счетом 4:2, хотя проигрывал 0:2. Команда поднялась в топ-4.

Снова на вершину таблицы вернулся Байер, который выиграл 11 раз в 12 турах чемпионата. Команда Хаби Алонсо опережает Баварию на два очка.

Чемпионат Германии. 12-й тур

Боруссия Д - Боруссия М 4:2
Голы: Забитцер, 30, Фулькруг, 32, Байно-Гиттенс, 45, Мален, 90+8 - Ритц, 13, Коне, 28

Вердер - Байер 0:3
Голы: Деман, 9 (в свои ворота), Фримпонг, 42, Гримальдо, 76

Фрайбург - Дармштадт 1:1
Голы: Холер, 35 - Хонсак, 18

Унион - Аугсбург 1:1
Голы: Фолланд, 89 - Демирович, 39

Вольфсбург - Лейпциг 2:1
Голы: Винд, 9, Рожерио, 66 - Поульсен, 52

Таблица Бундеслиги

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Источник Sport.ua
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