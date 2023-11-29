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  4. Женщина-арбитр УПЛ – о сексизме Иващенко: «Подкину еще несколько вариантов»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2023, 15:40 |
951
2

Женщина-арбитр УПЛ – о сексизме Иващенко: «Подкину еще несколько вариантов»

Высказывания тренера «Оболони» вызвали резонанс

29 ноября 2023, 15:40 |
951
2
Женщина-арбитр УПЛ – о сексизме Иващенко: «Подкину еще несколько вариантов»
Instagram. София Причина

Украинская женщина-арбитр София Причина, которая с нынешнего сезона привлекается к работе на матчах УПЛ, отреагировала на слова главного тренера «Оболони» Валерия Иващенко, который пожаловался, что «арбитры-женщины не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола».

«Думаю, и комментировать нечего. К слову, еще несколько вариантов подкину:

— могли бы варить борщ

— могли бы рожать детей

— могли бы мыть посуду

— могли бы сидеть дома и ждать подачки мужа

— могли бы всю жизнь жалеть о недостаточной самореализации.

Храните, чтобы ничего не забыть», — написала девушка на своей странице в Instagram.

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София Причина Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев Валерий Иващенко судьи (арбитры)
Источник Instagram
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Комментарии 2
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Муґунот Уух
якби таке сказав тренер з Англії чи Іспанії, то можна було б зрозуміти.
ала назвати наш сучасний футбол важким? 
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+1
Gargantua
вполне рабочие варианты. почему нет?
ведь речь не идет о чесной конкуренции. все понимают, что происходит квотирование и штучное продвижение именно женщин, потому что "так модно в Европе".
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+1
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