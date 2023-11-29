Женщина-арбитр УПЛ – о сексизме Иващенко: «Подкину еще несколько вариантов»

Украинская женщина-арбитр София Причина, которая с нынешнего сезона привлекается к работе на матчах УПЛ, отреагировала на слова главного тренера «Оболони» Валерия Иващенко, который пожаловался, что «арбитры-женщины не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола».

«Думаю, и комментировать нечего. К слову, еще несколько вариантов подкину:

— могли бы варить борщ

— могли бы рожать детей

— могли бы мыть посуду

— могли бы сидеть дома и ждать подачки мужа

— могли бы всю жизнь жалеть о недостаточной самореализации.

Храните, чтобы ничего не забыть», — написала девушка на своей странице в Instagram.