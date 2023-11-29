Женщина-арбитр УПЛ – о сексизме Иващенко: «Подкину еще несколько вариантов»
Высказывания тренера «Оболони» вызвали резонанс
Украинская женщина-арбитр София Причина, которая с нынешнего сезона привлекается к работе на матчах УПЛ, отреагировала на слова главного тренера «Оболони» Валерия Иващенко, который пожаловался, что «арбитры-женщины не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола».
«Думаю, и комментировать нечего. К слову, еще несколько вариантов подкину:
— могли бы варить борщ
— могли бы рожать детей
— могли бы мыть посуду
— могли бы сидеть дома и ждать подачки мужа
— могли бы всю жизнь жалеть о недостаточной самореализации.
Храните, чтобы ничего не забыть», — написала девушка на своей странице в Instagram.
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ведь речь не идет о чесной конкуренции. все понимают, что происходит квотирование и штучное продвижение именно женщин, потому что "так модно в Европе".