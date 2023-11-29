Время начала матча Динамо – Оболонь изменено, так решили команды
Начало встречи перенесено с 19:00 на 15:00
Произошло изменение времени начала матча 17 тура УПЛ «Динамо» – «Оболонь«. Эта игра в рамках заключительного перед зимним перерывом состоится в понедельник, 11 декабря.
Сначала планировалось, что матч будет последним в программе тура и начнется в 19:00, однако по взаимной договоренности сторон начало игры перенесено на более раннее время.
Итак, поединок начнется не в 19:00, как планировалось изначально, а в 15:00.
Отметим, что матч первого круга на «Оболонь-Арене», состоявшийся в августе, завершился победой «Динамо» со счетом 4:2, а в кубковом противостоянии в сентябре торжествовала «Оболонь» – 1:0.
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