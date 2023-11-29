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  4. Названа дата проведения перенесенного матча Динамо – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
29 ноября 2023, 15:03 |
1292
1

Названа дата проведения перенесенного матча Динамо – Металлист 1925

Встреча состоится 7 декабря, это подтверждено официально

29 ноября 2023, 15:03 |
1292
1
Названа дата проведения перенесенного матча Динамо – Металлист 1925
ФК Динамо Киев

Утверждены дата и время перенесенного матча 3-го тура УПЛ, в котором киевское «Динамо» будет принимать харьковский «Металлист 1925».

Отметим, этот матч, как и другие поединки 3-го тура, был запланирован на середину августа, однако был перенесен на более поздний срок из-за участия киевлян в квалификации Лиги конференций.

Новой датой игры между киевским и харьковским клубом стал четверг, 7 декабря. Встреча начнется в 15:00.

Итак, матч состоится между 16-м и 17-м турами УПЛ. 17-й тур станет последним в календарном 2023 году.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу даты и время матчей перенос матчей Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925
Источник ФК Динамо Киев
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