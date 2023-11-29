Названа дата проведения перенесенного матча Динамо – Металлист 1925

Утверждены дата и время перенесенного матча 3-го тура УПЛ, в котором киевское «Динамо» будет принимать харьковский «Металлист 1925».

Отметим, этот матч, как и другие поединки 3-го тура, был запланирован на середину августа, однако был перенесен на более поздний срок из-за участия киевлян в квалификации Лиги конференций.

Новой датой игры между киевским и харьковским клубом стал четверг, 7 декабря. Встреча начнется в 15:00.

Итак, матч состоится между 16-м и 17-м турами УПЛ. 17-й тур станет последним в календарном 2023 году.