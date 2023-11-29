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29 ноября 2023, 14:42 |
859
2

ФОТО. Перезаряжает батарейки. Завацкая отправилась на отдых на Мальдивы

Украинская теннисистка завершила сезон

29 ноября 2023, 14:42 |
859
2
ФОТО. Перезаряжает батарейки. Завацкая отправилась на отдых на Мальдивы
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая опубликовала несколько фотографий с отдыха на Мальдивах.

«Перезарядка батареек в этом прекрасном месте», – подписала фото теннисистка.

Отметим, что Катарина в текущем сезоне сыграла 58 матчей, из которых 36 выиграла. За год она получила $133,263 призовых и сейчас занимает 172 место в мировом рейтинге.

Что касается титулов, то Завацкая в этом году выиграла 60-тысячник ITF в Брешии и 40-тысячник в Лиссабоне.

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Катарина Завацкая фото lifestyle отпуск
Источник Sport.ua
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Які батарейки, іди в зал пахай
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+1
Swed
Странно.    Тут зима на носу и могла бы  оставить свои деньги в Буковеле или Драгобрате.
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0
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