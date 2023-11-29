Другие новости29 ноября 2023, 14:42 |
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ФОТО. Перезаряжает батарейки. Завацкая отправилась на отдых на Мальдивы
Украинская теннисистка завершила сезон
29 ноября 2023, 14:42 |
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая опубликовала несколько фотографий с отдыха на Мальдивах.
«Перезарядка батареек в этом прекрасном месте», – подписала фото теннисистка.
Отметим, что Катарина в текущем сезоне сыграла 58 матчей, из которых 36 выиграла. За год она получила $133,263 призовых и сейчас занимает 172 место в мировом рейтинге.
Что касается титулов, то Завацкая в этом году выиграла 60-тысячник ITF в Брешии и 40-тысячник в Лиссабоне.
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Комментарии 2
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Які батарейки, іди в зал пахай
Странно. Тут зима на носу и могла бы оставить свои деньги в Буковеле или Драгобрате.
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