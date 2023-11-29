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  4. ВИДЕО. Синнер vs Джокович и другие. Лучшие моменты Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса
29 ноября 2023, 14:13 |
60
0

ВИДЕО. Синнер vs Джокович и другие. Лучшие моменты Кубка Дэвиса

На прошлой неделе состоялась финальная часть командного турнира

29 ноября 2023, 14:13 |
60
0
ВИДЕО. Синнер vs Джокович и другие. Лучшие моменты Кубка Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine

На прошлой неделе состоялась финальная часть Кубка Дэвиса 2023, которая проходила в испанской Малаге.

В поединке за трофей сборная Италии обыграла Австралию. До этого итальянцы в захватывающем противостоянии переиграли команду Сербии.

Итальянцы второй раз стали чемпионами Кубка Дэвиса. Первый трофей они взяли в 1976 году. С тех пор они проиграли четыре финала.

ITF предлагает еще раз насладиться самыми яркими моментами финальной части Кубка Дэвиса.

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Кубок Дэвиса-2023 видео
Источник Sport.ua
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