Кубок Дэвиса29 ноября 2023, 14:13 |
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ВИДЕО. Синнер vs Джокович и другие. Лучшие моменты Кубка Дэвиса
На прошлой неделе состоялась финальная часть командного турнира
29 ноября 2023, 14:13 |
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На прошлой неделе состоялась финальная часть Кубка Дэвиса 2023, которая проходила в испанской Малаге.
В поединке за трофей сборная Италии обыграла Австралию. До этого итальянцы в захватывающем противостоянии переиграли команду Сербии.
Итальянцы второй раз стали чемпионами Кубка Дэвиса. Первый трофей они взяли в 1976 году. С тех пор они проиграли четыре финала.
ITF предлагает еще раз насладиться самыми яркими моментами финальной части Кубка Дэвиса.
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