ВИДЕО. Синнер vs Джокович и другие. Лучшие моменты Кубка Дэвиса

На прошлой неделе состоялась финальная часть Кубка Дэвиса 2023, которая проходила в испанской Малаге.

В поединке за трофей сборная Италии обыграла Австралию. До этого итальянцы в захватывающем противостоянии переиграли команду Сербии.

Итальянцы второй раз стали чемпионами Кубка Дэвиса. Первый трофей они взяли в 1976 году. С тех пор они проиграли четыре финала.

ITF предлагает еще раз насладиться самыми яркими моментами финальной части Кубка Дэвиса.