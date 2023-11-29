Тренер Порту пугает Шахтер: «С нашим характером мы можем победить любого»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау, несмотря на поражение от «Барселоны» (1:2) в 5-м туре группового этапа, похвалил своих подопечных и выразил уверенность, что «драконам» по силам выполнить задачу выхода в плей-офф. Напомним, для этого «Порту» необходимо не проиграть донецкому «Шахтеру» в домашнем матче 6-го тура, который состоится 13 декабря.

«Это был матч, в котором моя команда продемонстрировала характер, и мы показали, что можем победить любого соперника в Европе. Мы растем. Во втором тайме у «Барселоны» было преимущество. Мы пытались приспособиться, рисковали, но не были надежны в защите. В обоих матчах против каталонцев у нас были моменты, когда мы превосходили соперника, поэтому проигрывать досадно.

Теперь все решится в последнем туре. У нас есть амбиции попасть в 1/8 финала», – приводит слова наставника «Порту» издание Marca.