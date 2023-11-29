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Англия
29 ноября 2023, 13:57 | Обновлено 29 ноября 2023, 14:05
344
0

Эрик тен Хаг заткнул журналиста во время интервью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» отреагировал на ошибку журналиста

29 ноября 2023, 13:57 | Обновлено 29 ноября 2023, 14:05
344
0
Эрик тен Хаг заткнул журналиста во время интервью
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг жестко отреагировал на ошибку журналиста.

Журналист: «Чувствуется, что вы находитесь в той точке сезона, когда команда может стать лучше, или наоборот начнется еще один кризис, как мы хотим видеть»...

Эрик тен Хаг: «Оу, Вы хотите видеть кризис? Хорошо, это было достаточно честно. Вы хотите увидеть кризис? Но нам на это наплевать».

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка в 13 турах чемпионата.

29 ноября в 19:45 по киевскому времени команда Эрика тен Хага сыграет решающий матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов – на выезде против «Галатасарая». Если турецкая команда победит, то у «дьяволов» не останется шансов на выход в 1/8 турнира.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник The Sun
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