Эрик тен Хаг заткнул журналиста во время интервью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг жестко отреагировал на ошибку журналиста.

Журналист: «Чувствуется, что вы находитесь в той точке сезона, когда команда может стать лучше, или наоборот начнется еще один кризис, как мы хотим видеть»...

Эрик тен Хаг: «Оу, Вы хотите видеть кризис? Хорошо, это было достаточно честно. Вы хотите увидеть кризис? Но нам на это наплевать».

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка в 13 турах чемпионата.

29 ноября в 19:45 по киевскому времени команда Эрика тен Хага сыграет решающий матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов – на выезде против «Галатасарая». Если турецкая команда победит, то у «дьяволов» не останется шансов на выход в 1/8 турнира.