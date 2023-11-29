ГВАРДИОЛА – о результативности Холанда: «Я впечатлен миллион раз»
Тренер «Манчестер Сити» отшутился на вопрос об очередном достижении форварда
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отшутился на вопрос об очередном достижении форварда его команды Эрлинга Холанда. Напомним, норвежец отличился в матче против «Лейпцига» (3:2), став самым молодым футболистом, который забил 40 голов в Лиге чемпионов. При этом Эрлингу для достижения этого рубежа понадобилось всего 35 матчей в самом престижном клубном турнире Старого Света.
«Тысячу миллионов раз я действительно впечатлен. Еще один рекорд. Поздравляю. Он фантастический игрок. Я говорю вам много раз, мы очень, очень довольны. Мы любим его не только за голы, которые он забивает, но и за многие другие вещи», — цитирует каталонского наставника Reuters.
Отметим, что Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле прошлого года. За это время форвард забил за «горожан» 71 гол во всех турнирах, став в прошлом сезоне чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.
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