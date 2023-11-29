ГВАРДИОЛА – о результативности Холанда: «Я впечатлен миллион раз»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отшутился на вопрос об очередном достижении форварда его команды Эрлинга Холанда. Напомним, норвежец отличился в матче против «Лейпцига» (3:2), став самым молодым футболистом, который забил 40 голов в Лиге чемпионов. При этом Эрлингу для достижения этого рубежа понадобилось всего 35 матчей в самом престижном клубном турнире Старого Света.

«Тысячу миллионов раз я действительно впечатлен. Еще один рекорд. Поздравляю. Он фантастический игрок. Я говорю вам много раз, мы очень, очень довольны. Мы любим его не только за голы, которые он забивает, но и за многие другие вещи», — цитирует каталонского наставника Reuters.

Отметим, что Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле прошлого года. За это время форвард забил за «горожан» 71 гол во всех турнирах, став в прошлом сезоне чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.