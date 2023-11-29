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  4. ГВАРДИОЛА – о результативности Холанда: «Я впечатлен миллион раз»
Лига чемпионов
29 ноября 2023, 13:28 |
411
0

ГВАРДИОЛА – о результативности Холанда: «Я впечатлен миллион раз»

Тренер «Манчестер Сити» отшутился на вопрос об очередном достижении форварда

29 ноября 2023, 13:28 |
411
0
ГВАРДИОЛА – о результативности Холанда: «Я впечатлен миллион раз»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Эрлинг Холанд

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отшутился на вопрос об очередном достижении форварда его команды Эрлинга Холанда. Напомним, норвежец отличился в матче против «Лейпцига» (3:2), став самым молодым футболистом, который забил 40 голов в Лиге чемпионов. При этом Эрлингу для достижения этого рубежа понадобилось всего 35 матчей в самом престижном клубном турнире Старого Света.

«Тысячу миллионов раз я действительно впечатлен. Еще один рекорд. Поздравляю. Он фантастический игрок. Я говорю вам много раз, мы очень, очень довольны. Мы любим его не только за голы, которые он забивает, но и за многие другие вещи», — цитирует каталонского наставника Reuters.

Отметим, что Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле прошлого года. За это время форвард забил за «горожан» 71 гол во всех турнирах, став в прошлом сезоне чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

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Жузеп Гвардиола Эрлинг Холанд рекорд Лига чемпионов РБ Лейпциг
Источник Reuters
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