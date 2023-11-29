Холанд быстрее всех в истории забил 40 голов в Лиге чемпионов

Вчера «Манчестер Сити» в пятом туре Лиги чемпионов дома одержал победу над «РБ Лейпциг» 3:2. На 55-й минуте первый гол команды Жузепа Гвардиолы забил Эрлинг Холанд.

Для него этот гол стал 40-м в карьере в Лиге чемпионов. Для того, чтобы забить 40 голов, норвежцу понадобилось рекордно малое количество матчей – всего 35.

Также Холанд стал самым молодым игроком, который преодолел отметку в 40 голов в Лиге чемпионов – он сделал это в возрасте 23 лет и 130 дней. Предыдущим рекордсменом по этому показателю был Килиан Мбаппе.