Что, опять? Бразильская модель бросила травмированного Неймара

После того, как стало известно об очередной интрижке звездного бразильца Неймара, его девушка и мать их общего ребенка, дочери Мэви, Бруна Бьянкарди публично объявила о том, что они с футболистом уже не пара.

«Это личное дело, но так как со мной ежедневно связывают новости, предположения и шутки, я сообщаю вам, что мы не состоим в отношениях. Мы – родители Мэви, и это причина нашей связи. Я надеюсь, что вы перестанете так часто ассоциировать меня с новостями. Спасибо», — написала девушка на своей странице в Instagram.

Напомним, что это уже не первый случай расставания пары. Еще до рождения ребенка Бруна и Неймар расходились из-за частых измен футболиста, но затем Бруна простила и они вновь сошлись.

Добавим, что Неймар сейчас восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в октябре в матче за сборную Бразилии в квалификации ЧМ-2026 против Уругвая (0:2). Из-за повреждения передней крестообразной связки и разрыва мениска в колене звездный футболист не сможет играть около года.