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  4. Неймар попал в скандал. Бразилец требовал интимные фото у звезды OnlyFans
Саудовская Аравия
28 ноября 2023, 20:30 | Обновлено 28 ноября 2023, 21:21
2810
3

Неймар попал в скандал. Бразилец требовал интимные фото у звезды OnlyFans

Звездный бразилец также намекал на личную встречу

28 ноября 2023, 20:30 | Обновлено 28 ноября 2023, 21:21
2810
3
Неймар попал в скандал. Бразилец требовал интимные фото у звезды OnlyFans
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

31-летний вингер саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар попал в очередной скандал.

По информации испанского источника Marca, бразилец требовал у звезды OnlyFans Алин Фарии интимные фотографии и предлагал личную встречу.

В сеть попала переписка Неймара со звездой OnlyFans.

Неймар: «У вас есть обнаженные фото? Когда я буду в Сан-Паулу, я дам знать, хотел бы встретиться»

Алин Фариа: «У меня есть несколько таких»

Неймар: «Какие это? Я хочу увидеть»

Фариа направила Неймару ссылку на свой OnlyFans, намекая, что фото будут платными, но ему имеющийся там контент не понравился после чего Алин посоветовала бразильцу подписаться на нее на сайте и пожелала сладких снов.

Ранее появилась информация, что бывшая домработница Неймара требует от игрока €368 тыс.

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Аль-Хиляль Неймар OnlyFans скандал
Источник Marca
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Alehandro
це серйозний скандал. обов"язково тримайте нас в курсі подій...
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+10
VVO
Не зрозумів, скандал тут тільки у автора в голові?
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+9
Tasha19
Мудрик скандальніше вляпався.
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+1
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