Неймар попал в скандал. Бразилец требовал интимные фото у звезды OnlyFans

31-летний вингер саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар попал в очередной скандал.

По информации испанского источника Marca, бразилец требовал у звезды OnlyFans Алин Фарии интимные фотографии и предлагал личную встречу.

В сеть попала переписка Неймара со звездой OnlyFans.

Неймар: «У вас есть обнаженные фото? Когда я буду в Сан-Паулу, я дам знать, хотел бы встретиться»

Алин Фариа: «У меня есть несколько таких»

Неймар: «Какие это? Я хочу увидеть»

Фариа направила Неймару ссылку на свой OnlyFans, намекая, что фото будут платными, но ему имеющийся там контент не понравился после чего Алин посоветовала бразильцу подписаться на нее на сайте и пожелала сладких снов.

Ранее появилась информация, что бывшая домработница Неймара требует от игрока €368 тыс.