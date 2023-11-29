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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 12:37 | Обновлено 29 ноября 2023, 12:52
361
1

Артем БОНДАРЕНКО: «Я счастлив вернуться на поле»

Полузащитник «Шахтера» поделился эмоциями от победы над «Антверпеном»

29 ноября 2023, 12:37 | Обновлено 29 ноября 2023, 12:52
361
1
Артем БОНДАРЕНКО: «Я счастлив вернуться на поле»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко поделился эмоциями от победы над «Антверпеном» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Артем, с победой! А лично тебя поздравляем с возвращением на поле, все рады видеть тебя в игре. Расскажи о впечатлениях от матча.
– Во-первых, спасибо, потому что я на самом деле очень счастлив вернуться! Скучал по команде, и этот месяц был довольно сложным для меня: 24 часа в сутки тренировался, делал все, чтобы вернуться как можно быстрее. Хочу поблагодарить всех, кто занимался моим восстановлением, кто со мной «носился», кто меня лечил и делал все для меня, я это очень ценю и очень благодарю этих людей, которые помогли мне вернуться. Что касается матча, то мы очень счастливы выиграть и гарантировать себе место в Лиге Европы, но это не максимальная цель. Знаем нашу следующую цель и будем идти к ней. Надеюсь, все получится. Мы выиграли несмотря на то, что поле было плохого качества, но проявили характер, и все сложилось как надо.

– Хотелось бы еще спросить о твоем самочувствии: не беспокоит повреждение, которое ты получил?
– Не беспокоит, но трудно возвращаться после месяца паузы. Надо теперь постепенно работать на поле, и, думаю, с каждым днем будет становиться лучше.

– Каким в целом был план Марино Пушича на эту игру и удавалось ли команде действовать по нему?
– План заключался в том, чтобы всегда контролировать мяч и игру. Но поле действительно было очень тяжелое, все понимали, что лишний раз не следует рисковать, ведь красивый футбол – это красивый футбол, а результат нужен. Поэтому в некоторых моментах мы не усложняли и играли надежнее и проще. В целом результат есть, поэтому все хорошо.

– Сейчас матчи в УПЛ даются «Шахтеру» немного сложнее, чем в Лиге чемпионов. Почему так?
– Трудно сказать. В чемпионате команды больше закрываются, где-то нам не хватает в финальной части какой-то остроты. Но я считаю, что все будет нормально: бывают сложные матчи, но команда делает все, чтобы прогрессировать, выполнять тренерские установки и достигать положительного результата.

– Германия стала домом «Шахтера» на эту Лигу чемпионов. Чувствовалась ли поддержка болельщиков?
– Да, конечно, чувствовалась. И мы очень благодарны за то, что в любой стране, где мы играем, нас поддерживают. Поэтому можем только еще раз искренне поблагодарить, мы это ценим.

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен Артем Бондаренко
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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PETP0
Він навіть не шкодує,  не вибачається за те, що через нього команда могла втратити 3 очки. В тих двох моментах, що він мав, 9 з 10 хлопців з ДЮСШ реалізували б обидва. З такими гравцями Шахта ніколи нічого путнього не виграє. 
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