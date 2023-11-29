Мирослав СТУПАР: «Претензии тренера Антверпена безосновательны»

После вчерашнего поединка группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Антверпен» главный тренер бельгийцев Марк Ван Боммель выразил недовольство работой польской бригады арбитров во главе с Бартошем Франковским.

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку судейским решениям во вчерашнем противостоянии в Гамбурге:

– Арбитр был лоялен к обеим командам и, на мой взгляд, его решения не повлияли на результат. Хотя в нескольких эпизодах мог быть более строгим. Поэтому нарекания Ван Боммеля беспочвенны. К сожалению, хватает главных тренеров, которые неудачную игру своих подопечных оправдывают вымышленной предвзятостью арбитров. У Франковского не было объективных причин назначать в ворота «Шахтера» пенальти или наказать Тараса Степаненко желтой карточкой за удар локтем. В Гамбурге не было таких эпизодов, как в компенсированное время недавнего матча сборных Украины и Италии, когда арбитр Мансано из Испании банально не захотел заметить 100-процентного нарушения правил у ворот «Скуадры Адзурры».

Победив вчера «Антверпен» 1:0, футболисты «Шахтера» продолжают борьбу за путевку в плей-офф Лиги чемпионов.