Шахтер не проигрывает командам из Бельгии 15 матчей подряд
«Горняки» бельгийцам не по зубам
«Шахтер», взяв верх над «Антверпеном» (1:0), продлил свою рекордную беспроигрышную серию с командами из Бельгии до 15 матчей (10 побед и 5 ничьих). Единственное поражение от бельгийцев горняки потерпели в премьерном поединке с ними – 14 сентября 1995 года в 1/16-й Кубка кубков в гостях с «Брюгге» (0:1).
Чтобы оценить, так сказать, масштабность события: вторая по продолжительности серия оранжево-черных без поражений – с турецкими клубами, которая, к слову, также еще продолжается, насчитывает на сегодня только 9 игр.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные беспроигрышные серии Шахтера с командами из одной страны
|
Серия
|
Страна
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
15* (+10=5)
|
Бельгия
|
28.09.1995
|
Брюгге
|
1:1 (д)
|
|
|
|
9* (+8=1)
|
Турция
|
20.07.1996
|
Антальяспор
|
1:0 (д)
|
|
|
|
8 (+5=3)
|
Португалия
|
30.09.2014
|
Порту
|
2:2 (д)
|
19.09.2023
|
Порту
|
1:3 (д)
|
7 (+5=2)
|
Франция
|
23.02.2006
|
Лилль
|
0:0 (д)
|
30.09.2015
|
ПСЖ
|
0:3 (д)
|
5 (+3=2)
|
Германия
|
16.02.2005
|
Шальке
|
1:1 (д)
|
05.03.2013
|
Боруссия Д
|
0:3 (г)
|
5 (+2=3)
|
Германия
|
18.02.2016
|
Шальке
|
0:0 (д)
|
21.02.2019
|
Айнтрахт
|
1:4 (г)
|
5 (+2=3)
|
Франция
|
02.10.2018
|
Лион
|
2:2 (г)
|
23.02.2023
|
Ренн
|
1:2 (г)
* серия не закончена.
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