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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 11:20 | Обновлено 29 ноября 2023, 12:38
209
0

Шахтер не проигрывает командам из Бельгии 15 матчей подряд

«Горняки» бельгийцам не по зубам

29 ноября 2023, 11:20 | Обновлено 29 ноября 2023, 12:38
209
0
Шахтер не проигрывает командам из Бельгии 15 матчей подряд
ФК Шахтер

«Шахтер», взяв верх над «Антверпеном» (1:0), продлил свою рекордную беспроигрышную серию с командами из Бельгии до 15 матчей (10 побед и 5 ничьих). Единственное поражение от бельгийцев горняки потерпели в премьерном поединке с ними – 14 сентября 1995 года в 1/16-й Кубка кубков в гостях с «Брюгге» (0:1).

Чтобы оценить, так сказать, масштабность события: вторая по продолжительности серия оранжево-черных без поражений – с турецкими клубами, которая, к слову, также еще продолжается, насчитывает на сегодня только 9 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные беспроигрышные серии Шахтера с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

15* (+10=5)

Бельгия

28.09.1995

Брюгге

1:1 (д)

9* (+8=1)

Турция

20.07.1996

Антальяспор

1:0 (д)

8 (+5=3)

Португалия

30.09.2014

Порту

2:2 (д)

19.09.2023

Порту

1:3 (д)

7 (+5=2)

Франция

23.02.2006

Лилль

0:0 (д)

30.09.2015

ПСЖ

0:3 (д)

5 (+3=2)

Германия

16.02.2005

Шальке

1:1 (д)

05.03.2013

Боруссия Д

0:3 (г)

5 (+2=3)

Германия

18.02.2016

Шальке

0:0 (д)

21.02.2019

Айнтрахт

1:4 (г)

5 (+2=3)

Франция

02.10.2018

Лион

2:2 (г)

23.02.2023

Ренн

1:2 (г)

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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