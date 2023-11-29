Шахтер не проигрывает командам из Бельгии 15 матчей подряд

«Шахтер», взяв верх над «Антверпеном» (1:0), продлил свою рекордную беспроигрышную серию с командами из Бельгии до 15 матчей (10 побед и 5 ничьих). Единственное поражение от бельгийцев горняки потерпели в премьерном поединке с ними – 14 сентября 1995 года в 1/16-й Кубка кубков в гостях с «Брюгге» (0:1).

Чтобы оценить, так сказать, масштабность события: вторая по продолжительности серия оранжево-черных без поражений – с турецкими клубами, которая, к слову, также еще продолжается, насчитывает на сегодня только 9 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные беспроигрышные серии Шахтера с командами из одной страны

Серия Страна Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 15* (+10=5) Бельгия 28.09.1995 Брюгге 1:1 (д) 9* (+8=1) Турция 20.07.1996 Антальяспор 1:0 (д) 8 (+5=3) Португалия 30.09.2014 Порту 2:2 (д) 19.09.2023 Порту 1:3 (д) 7 (+5=2) Франция 23.02.2006 Лилль 0:0 (д) 30.09.2015 ПСЖ 0:3 (д) 5 (+3=2) Германия 16.02.2005 Шальке 1:1 (д) 05.03.2013 Боруссия Д 0:3 (г) 5 (+2=3) Германия 18.02.2016 Шальке 0:0 (д) 21.02.2019 Айнтрахт 1:4 (г) 5 (+2=3) Франция 02.10.2018 Лион 2:2 (г) 23.02.2023 Ренн 1:2 (г)

* серия не закончена.