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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 10:03 | Обновлено 29 ноября 2023, 10:10
304
0

Шахтер 10-й раз обыграл команду из Бельгии

Украинские клубы 20-й раз взяли верх над бельгийцами в еврокубках

29 ноября 2023, 10:03 | Обновлено 29 ноября 2023, 10:10
304
0
Шахтер 10-й раз обыграл команду из Бельгии
ФК Шахтер

Победа «Шахтера» над «Антверпеном» (1:0) стала 10-й для горняков в еврокубковых баталиях с командами из Бельгии. По 5 раз «оранжево-черные» брали верх над бельгийцами дома и в гостях, в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. 4 виктории дончане отпраздновали с Мирчей Луческу, по 2 – с Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсекой, по 1 – с Патриком ван Леувеном и Марино Пушичем.

К слову, выигрыш у «Антверпена» стал 20-м для украинских клубов в поединках с бельгийцами в еврокубках, в том числе 10-й –в Лиге чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 побед Шахтера над бельгийцами в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

2.

11.08.2004

ЛЧ

КР3

Мирча ЛУЧЕСКУ

Брюгге

4:1 (д)

3.

17.09.2009

ЛЕ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Брюгге

4:1 (г)

4.

10.03.2016

ЛЕ

1/8

Мирча ЛУЧЕСКУ

Андерлехт

3:1 (д)

5.

17.03.2016

ЛЕ

1/8

Мирча ЛУЧЕСКУ

Андерлехт

1:0 (г)

6.

20.10.2016

ЛЕ

ГТ

Паулу ФОНСЕКА

Гент

5:0 (д)

6.

03.11.2016

ЛЕ

ГТ

Паулу ФОНСЕКА

Гент

5:3 (г)

7.

03.08.2021

ЛЧ

КР3

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Генк

2:1 (г)

8.

10.08.2021

ЛЧ

КР3

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Генк

2:1 (д)

9.

04.10.2023

ЛЧ

ГТ

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Антверпен

3:2 (г)

10.

28.11.2023

ЛЧ

ГТ

Марино ПУШИЧ

Антверпен

1:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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