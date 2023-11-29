Шахтер 10-й раз обыграл команду из Бельгии

Победа «Шахтера» над «Антверпеном» (1:0) стала 10-й для горняков в еврокубковых баталиях с командами из Бельгии. По 5 раз «оранжево-черные» брали верх над бельгийцами дома и в гостях, в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. 4 виктории дончане отпраздновали с Мирчей Луческу, по 2 – с Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсекой, по 1 – с Патриком ван Леувеном и Марино Пушичем.

К слову, выигрыш у «Антверпена» стал 20-м для украинских клубов в поединках с бельгийцами в еврокубках, в том числе 10-й –в Лиге чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 побед Шахтера над бельгийцами в еврокубках

Дата Ранг Стадия Тренер Шахтера Соперник Счет 2. 11.08.2004 ЛЧ КР3 Мирча ЛУЧЕСКУ Брюгге 4:1 (д) 3. 17.09.2009 ЛЕ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Брюгге 4:1 (г) 4. 10.03.2016 ЛЕ 1/8 Мирча ЛУЧЕСКУ Андерлехт 3:1 (д) 5. 17.03.2016 ЛЕ 1/8 Мирча ЛУЧЕСКУ Андерлехт 1:0 (г) 6. 20.10.2016 ЛЕ ГТ Паулу ФОНСЕКА Гент 5:0 (д) 6. 03.11.2016 ЛЕ ГТ Паулу ФОНСЕКА Гент 5:3 (г) 7. 03.08.2021 ЛЧ КР3 Роберто ДЕ ДЗЕРБИ Генк 2:1 (г) 8. 10.08.2021 ЛЧ КР3 Роберто ДЕ ДЗЕРБИ Генк 2:1 (д) 9. 04.10.2023 ЛЧ ГТ Патрик ВАН ЛЕУВЕН Антверпен 3:2 (г) 10. 28.11.2023 ЛЧ ГТ Марино ПУШИЧ Антверпен 1:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд.