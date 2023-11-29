Шахтер 10-й раз обыграл команду из Бельгии
Украинские клубы 20-й раз взяли верх над бельгийцами в еврокубках
Победа «Шахтера» над «Антверпеном» (1:0) стала 10-й для горняков в еврокубковых баталиях с командами из Бельгии. По 5 раз «оранжево-черные» брали верх над бельгийцами дома и в гостях, в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. 4 виктории дончане отпраздновали с Мирчей Луческу, по 2 – с Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсекой, по 1 – с Патриком ван Леувеном и Марино Пушичем.
К слову, выигрыш у «Антверпена» стал 20-м для украинских клубов в поединках с бельгийцами в еврокубках, в том числе 10-й –в Лиге чемпионов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 побед Шахтера над бельгийцами в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Счет
|
2.
|
11.08.2004
|
ЛЧ
|
КР3
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Брюгге
|
4:1 (д)
|
3.
|
17.09.2009
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Брюгге
|
4:1 (г)
|
4.
|
10.03.2016
|
ЛЕ
|
1/8
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Андерлехт
|
3:1 (д)
|
5.
|
17.03.2016
|
ЛЕ
|
1/8
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Андерлехт
|
1:0 (г)
|
6.
|
20.10.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Гент
|
5:0 (д)
|
6.
|
03.11.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Гент
|
5:3 (г)
|
7.
|
03.08.2021
|
ЛЧ
|
КР3
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Генк
|
2:1 (г)
|
8.
|
10.08.2021
|
ЛЧ
|
КР3
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Генк
|
2:1 (д)
|
9.
|
04.10.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Антверпен
|
3:2 (г)
|
10.
|
28.11.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Марино ПУШИЧ
|
Антверпен
|
1:0 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд.
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