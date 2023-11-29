Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы часто уступали в оборонительной игре»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал волевую победу 3:2 над «РБ Лейцпиг» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов:

«Это Лига чемпионов. «Лейпциг» всегда выходил в плей-офф в последние 5-6 лет. Мы слишком часто уступали в оборонительной игре. Нужно выигрывать единоборства, но мы этого не делали.

Нам надо было успокоиться, играть непринужденно, и мы очень хорошо отреагировали. Мы первые в группе, и я очень доволен реакцией команды в конце. Команда бежит, бьется и имеет дух».