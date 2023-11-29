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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы часто уступали в оборонительной игре»
Лига чемпионов
29 ноября 2023, 10:01 |
331
1

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы часто уступали в оборонительной игре»

Тренер «Манчестер Сити» – о матче против «РБ Лейцпиг»

29 ноября 2023, 10:01 |
331
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Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы часто уступали в оборонительной игре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал волевую победу 3:2 над «РБ Лейцпиг» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов:

«Это Лига чемпионов. «Лейпциг» всегда выходил в плей-офф в последние 5-6 лет. Мы слишком часто уступали в оборонительной игре. Нужно выигрывать единоборства, но мы этого не делали.

Нам надо было успокоиться, играть непринужденно, и мы очень хорошо отреагировали. Мы первые в группе, и я очень доволен реакцией команды в конце. Команда бежит, бьется и имеет дух».

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити РБ Лейпциг Лига чемпионов
Источник BBC
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Перець
Ви вже останні 3 гри чудите не по дитячому
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