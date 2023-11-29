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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 09:41 | Обновлено 29 ноября 2023, 09:51
187
0

Украинцы забили 600-й мяч в Лиге (Кубке) чемпионов

Автором юбилейного гола стал Николай Матвиенко

29 ноября 2023, 09:41 | Обновлено 29 ноября 2023, 09:51
187
0
Украинцы забили 600-й мяч в Лиге (Кубке) чемпионов
ФК Шахтер

Мяч, забитый Николаем Матвиенко в матче с «Антверпеном» (1:0), стал 600-м для украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов. 344 раза наши команды поражали ворота соперников дома и 256 – в гостях. 351 гол записало в свой актив «Динамо», 221 – «Шахтер», 15 – «Днепр», 4 – «Таврия», по 3 – «Днепр-1», «Заря» и «Металлист».

Список лучших бомбардиров наших команд в главном клубном турнире континента возглавляют Сергей Ребров – 31 мяч, Максим Шацких – 23, Андрей Шевченко – 22 и Луис Адриану – 21.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских команд в Лиге (Кубке) чемпионов

Гол

Дата

Автор гола

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

20.09.1967

Анатолий ПУЗАЧ

Динамо

Селтик

3' (1:0)

2:1 (г)

100-й

02.09.1992

Сергей ШЕВЧЕНКО

Таврия

Шелбурн

10' (1:0)

2:1 (д)

200-й

26.07.2000

Сергей АТЕЛЬКИН

Шахтер

Левадия

4' (1:0)

4:1 (д)

300-й

23.11.2004

Траянос ДЕЛЛАС*

Динамо

Рома

73' (1:0)

2:0 (д)

400-й

04.08.2010

Денис ГАРМАШ

Динамо

Гент

32' (1:0)

3:1 (г)

500-й

25.11.2015

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

Реал

77' (1:4)

3:4 (д)

600-й

28.11.2023

Николай МАТВИЕНКО

Шахтер

Антверпен

12' (1:0)

1:0 (д)

* автогол.

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Источник Sport.ua
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