Украинцы забили 600-й мяч в Лиге (Кубке) чемпионов
Автором юбилейного гола стал Николай Матвиенко
Мяч, забитый Николаем Матвиенко в матче с «Антверпеном» (1:0), стал 600-м для украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов. 344 раза наши команды поражали ворота соперников дома и 256 – в гостях. 351 гол записало в свой актив «Динамо», 221 – «Шахтер», 15 – «Днепр», 4 – «Таврия», по 3 – «Днепр-1», «Заря» и «Металлист».
Список лучших бомбардиров наших команд в главном клубном турнире континента возглавляют Сергей Ребров – 31 мяч, Максим Шацких – 23, Андрей Шевченко – 22 и Луис Адриану – 21.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы украинских команд в Лиге (Кубке) чемпионов
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
20.09.1967
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Динамо
|
Селтик
|
3' (1:0)
|
2:1 (г)
|
100-й
|
02.09.1992
|
Сергей ШЕВЧЕНКО
|
Таврия
|
Шелбурн
|
10' (1:0)
|
2:1 (д)
|
200-й
|
26.07.2000
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
Шахтер
|
Левадия
|
4' (1:0)
|
4:1 (д)
|
300-й
|
23.11.2004
|
Траянос ДЕЛЛАС*
|
Динамо
|
Рома
|
73' (1:0)
|
2:0 (д)
|
400-й
|
04.08.2010
|
Денис ГАРМАШ
|
Динамо
|
Гент
|
32' (1:0)
|
3:1 (г)
|
500-й
|
25.11.2015
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Шахтер
|
Реал
|
77' (1:4)
|
3:4 (д)
|
600-й
|
28.11.2023
|
Николай МАТВИЕНКО
|
Шахтер
|
Антверпен
|
12' (1:0)
|
1:0 (д)
* автогол.
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