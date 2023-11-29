Украинцы забили 600-й мяч в Лиге (Кубке) чемпионов

Мяч, забитый Николаем Матвиенко в матче с «Антверпеном» (1:0), стал 600-м для украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов. 344 раза наши команды поражали ворота соперников дома и 256 – в гостях. 351 гол записало в свой актив «Динамо», 221 – «Шахтер», 15 – «Днепр», 4 – «Таврия», по 3 – «Днепр-1», «Заря» и «Металлист».

Список лучших бомбардиров наших команд в главном клубном турнире континента возглавляют Сергей Ребров – 31 мяч, Максим Шацких – 23, Андрей Шевченко – 22 и Луис Адриану – 21.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских команд в Лиге (Кубке) чемпионов

Гол Дата Автор гола Клуб Соперник Минута Счет 1-й 20.09.1967 Анатолий ПУЗАЧ Динамо Селтик 3' (1:0) 2:1 (г) 100-й 02.09.1992 Сергей ШЕВЧЕНКО Таврия Шелбурн 10' (1:0) 2:1 (д) 200-й 26.07.2000 Сергей АТЕЛЬКИН Шахтер Левадия 4' (1:0) 4:1 (д) 300-й 23.11.2004 Траянос ДЕЛЛАС* Динамо Рома 73' (1:0) 2:0 (д) 400-й 04.08.2010 Денис ГАРМАШ Динамо Гент 32' (1:0) 3:1 (г) 500-й 25.11.2015 АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтер Реал 77' (1:4) 3:4 (д) 600-й 28.11.2023 Николай МАТВИЕНКО Шахтер Антверпен 12' (1:0) 1:0 (д)

* автогол.