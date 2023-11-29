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29 ноября 2023, 09:00 |
757
0

К Вирту проявляют интерес клубы из ближнего зарубежья

Экс-наставник «Вереса» готов возобновить тренерскую карьеру

29 ноября 2023, 09:00 |
757
0
К Вирту проявляют интерес клубы из ближнего зарубежья
УАФ. Юрий Вирт

Как стало известно Sport.ua к бывшему главному тренеру «Вереса» Юрию Вирту проявляют интерес два клуба из ближнего зарубежья.

По информации нашего источника, сейчас со специалистом идут переговоры, и конкретика появится уже в декабре. Сам специалист не скрывает, что «творческий отпуск» ему уже надоел, он соскучился по работе, но сейчас хотел бы отдать предпочтение трудоустройству в Украине.

Добавим, что в свое время бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт защищал ворота «Львова», донецкого «Металлурга», «Борисфена», «Шахтера».

Повесив бутсы на гвоздь, Вирт тренировал донецкий «Металлург», «Сталь» (Каменское) и был руководителем «Руха» (Винники) и «Вереса».

Ранее президент «Вереса» Иван Надеин заявил о том, что не жалеет об увольнении Вирта.

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Юрий Вирт Верес Ровно инсайд
Источник Sport.ua
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