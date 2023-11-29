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  4. Маурицио САРРИ: «Этот сезон – полная противоположность предыдущему»
Лига чемпионов
29 ноября 2023, 08:48 |
349
0

Маурицио САРРИ: «Этот сезон – полная противоположность предыдущему»

Тренер «Лацио» – о победе над «Селтиком»

29 ноября 2023, 08:48 |
349
0
Маурицио САРРИ: «Этот сезон – полная противоположность предыдущему»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Вчера «Лацио» обыграл «Селтик» 2:0 в пятом туре Лиги чемпионов и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф.

Главный тренер «Орлов» Маурицио Сарри подчеркнул разницу в результатах команды на внутренней и международной аренах:

«Этот сезон – полная противоположность предыдущему: мы хорошо играем в Европе, но не в чемпионате. Я ждал такой игры. Атмосфера придает нам сил, но мы должны найти в себе силы успешнее играть в чемпионате».

В Серии А «Лацио» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Маурицио Сарри Лацио Селтик Лига чемпионов
Источник УЕФА
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