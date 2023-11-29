Украинская бригада судей обслужит матч Лиги конференций
Алексей Деревинский будет работать на матче «АЗ» – «Зриньски»
Украинская бригада судей назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги конференций между нидерландским «АЗ Алкмаар» и боснийским «Зриньски», который состоится в четверг, 30 ноября (начало – в 19:45 по Киеву).
Матч обслужит бригада судей во главе с Алексеем Деревинским. Его ассистенты – Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр – Дмитрий Панчишин.
Арбитры VAR будут из Италии: Лука Пайретто и его ассистент Даниэле Довери.
Напомним, сегодня украинская бригада судей впервые за 25 лет обслужит матч Лиги чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тогда Тайсон весил 112 кг, а сейчас больше 125
Георгий ответил журналисту, который советовал ему снять футболку «Ювентуса»