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Лига конференций
29 ноября 2023, 08:20 |
541
0

Украинская бригада судей обслужит матч Лиги конференций

Алексей Деревинский будет работать на матче «АЗ» – «Зриньски»

29 ноября 2023, 08:20 |
541
0
Украинская бригада судей обслужит матч Лиги конференций
ФК Рух Львов. Алексей Деревинский

Украинская бригада судей назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги конференций между нидерландским «АЗ Алкмаар» и боснийским «Зриньски», который состоится в четверг, 30 ноября (начало – в 19:45 по Киеву).

Матч обслужит бригада судей во главе с Алексеем Деревинским. Его ассистенты – Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр – Дмитрий Панчишин.

Арбитры VAR будут из Италии: Лука Пайретто и его ассистент Даниэле Довери.

Напомним, сегодня украинская бригада судей впервые за 25 лет обслужит матч Лиги чемпионов.

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Алексей Деревинский Лига конференций АЗ Алкмаар Зриньски судейские назначения
Источник Украинская ассоциация футбола
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