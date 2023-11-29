Украинская бригада судей обслужит матч Лиги конференций

Украинская бригада судей назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги конференций между нидерландским «АЗ Алкмаар» и боснийским «Зриньски», который состоится в четверг, 30 ноября (начало – в 19:45 по Киеву).

Матч обслужит бригада судей во главе с Алексеем Деревинским. Его ассистенты – Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр – Дмитрий Панчишин.

Арбитры VAR будут из Италии: Лука Пайретто и его ассистент Даниэле Довери.

Напомним, сегодня украинская бригада судей впервые за 25 лет обслужит матч Лиги чемпионов.