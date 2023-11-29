Тоттенхэм снова надолго потерял ключевого хавбека

Уругвайский полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил новую серьезную травму. У него повреждение связок голеностопа, из-за которого он пропустит как минимум два с половиной месяца.

Эту травму 26-летний игрок сборной Уругвая получил в последнем матче АПЛ против «Астон Виллы» (победа 2:1) в результате подката Мэтти Кэша.

Для Бентанкура это вторая серьезная травма подряд. В феврале он повредил крестообразные связки колена. Матч против «Астон Виллы» был для него первым в основе «Тоттенхэма» после той травмы.