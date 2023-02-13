Тоттенхэм лишился до конца сезона основного полузащитника
В лазарет попал Родриго Бентанкур
Уругвайский хавбек лондонского «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур в субботу, 11 февраля, в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (1:4) стал автором гола, отличившись на 14-й минуте. Однако в середине второго тайма 25-летний легионер был вынуждено заменен.
На 65-й минуте вместо Бентанкура на поле вышел Сарр. Уругваец же уходил в раздевалку команды сильно хромая.
Обследование повреждения у Родриго Бентанкура показало травму передней крестообразной связки колена. Сообщается, что текущий сезон для полузащитника уже завершился.
«Тоттенхэм» в таблице АПЛ занимает 5-е место, имея в активе 39 очков после 23-х матчей.
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