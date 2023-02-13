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Англия
13 февраля 2023, 11:31 | Обновлено 13 февраля 2023, 11:43
570
1

Тоттенхэм лишился до конца сезона основного полузащитника

В лазарет попал Родриго Бентанкур

13 февраля 2023, 11:31 | Обновлено 13 февраля 2023, 11:43
570
1
Тоттенхэм лишился до конца сезона основного полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Бентанкур

Уругвайский хавбек лондонского «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур в субботу, 11 февраля, в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (1:4) стал автором гола, отличившись на 14-й минуте. Однако в середине второго тайма 25-летний легионер был вынуждено заменен.

На 65-й минуте вместо Бентанкура на поле вышел Сарр. Уругваец же уходил в раздевалку команды сильно хромая.

Обследование повреждения у Родриго Бентанкура показало травму передней крестообразной связки колена. Сообщается, что текущий сезон для полузащитника уже завершился.

«Тоттенхэм» в таблице АПЛ занимает 5-е место, имея в активе 39 очков после 23-х матчей.

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Родриго Бентанкур травмы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Тоттенхэм
Источник BBC
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pol-55
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