Мидтьюлланд U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 ноября в 15:00 матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА
29 ноября в 15:00 проходит матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА между командами «Мидтьюлланд» U-19 и «Рух» U-19.
Команды играют ответный поединок в датском городе Хернинг на стадионе «Икаст».
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Первый матч прошел 8 ноября в Польше, и была зафиксирована победа «Мидтьюлланда» со счетом 4:0.
28 ноября подопечные Сергея Задорожного провели теоретическое занятие и вечернюю предматчевую тренировку. Футболисты сделали разминку, а затем отрабатывали игровые серии. В конце тренировки желто-черные провели двусторонний матч.
Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. 2-й раунд
Мидтьюлланд U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер будет добавлен перед началом матча, если будет проводиться трансляция.
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