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29 ноября 2023, 11:59 | Обновлено 29 ноября 2023, 12:01
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Мидтьюлланд U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 ноября в 15:00 матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА

29 ноября 2023, 11:59 | Обновлено 29 ноября 2023, 12:01
189
0
Мидтьюлланд U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух U-19

29 ноября в 15:00 проходит матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА между командами «Мидтьюлланд» U-19 и «Рух» U-19.

Команды играют ответный поединок в датском городе Хернинг на стадионе «Икаст».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел 8 ноября в Польше, и была зафиксирована победа «Мидтьюлланда» со счетом 4:0.

28 ноября подопечные Сергея Задорожного провели теоретическое занятие и вечернюю предматчевую тренировку. Футболисты сделали разминку, а затем отрабатывали игровые серии. В конце тренировки желто-черные провели двусторонний матч.

Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. 2-й раунд

Мидтьюлланд U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​Плейер будет добавлен перед началом матча, если будет проводиться трансляция.

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Источник Sport.ua
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