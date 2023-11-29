29 ноября в 15:00 проходит матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА между командами «Мидтьюлланд» U-19 и «Рух» U-19.

Команды играют ответный поединок в датском городе Хернинг на стадионе «Икаст».

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Первый матч прошел 8 ноября в Польше, и была зафиксирована победа «Мидтьюлланда» со счетом 4:0.

28 ноября подопечные Сергея Задорожного провели теоретическое занятие и вечернюю предматчевую тренировку. Футболисты сделали разминку, а затем отрабатывали игровые серии. В конце тренировки желто-черные провели двусторонний матч.

Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. 2-й раунд

Мидтьюлланд U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​Плейер будет добавлен перед началом матча, если будет проводиться трансляция.