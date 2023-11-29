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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 03:45 | Обновлено 29 ноября 2023, 04:06
81
0

ЗУБКОВ: «Каждый игрок боролся друг за друга до последней минуты»

Вингер «Шахтера» назван лучшим игроком матча 5-го тура ЛЧ с «Антверпеном»

29 ноября 2023, 03:45 | Обновлено 29 ноября 2023, 04:06
81
0
ЗУБКОВ: «Каждый игрок боролся друг за друга до последней минуты»
УЕФА. Александр Зубков

Вингер «Шахтера» Александр Зубков после победного матча 5-го тура Лиги чемпионов над «Антверпеном» (1:0) получил награду лучшему игроку встречи и рассказал:

«Очень приятно. Думаю, вся команда очень старалась. Каждый игрок боролся друг за друга до последней минуты. Надо хвалить всю команду.

Посмотрим. У нас девять очков, так что на данный момент мы можем позволить себе немного помечтать. Это будет решающая игра с Порту, полная эмоций. Мы будем стремиться только к победе.

Радует, что продолжим борьбу за место в плей-офф Лиги чемпионов. Это отличный результат, поэтому продолжим работать».

Технические наблюдатели УЕФА объяснили, почему лучшим игроком назван Александр Зубков:

«Он был угрозой на протяжении всей игры, технически превосходен, с хорошим контролем мяча. Выполнял функции защитника и был креативен в своих движениях, занимая хорошие позиции между линиями. Он усердно работал, не владея мячом, был дисциплинирован для командной игры. Его подача со стандарта привела к голу».

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Шахтер Донецк Антверпен Александр Зубков Лига чемпионов Шахтер - Антверпен лучший игрок
Источник УЕФА
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