ЗУБКОВ: «Каждый игрок боролся друг за друга до последней минуты»

Вингер «Шахтера» Александр Зубков после победного матча 5-го тура Лиги чемпионов над «Антверпеном» (1:0) получил награду лучшему игроку встречи и рассказал:

«Очень приятно. Думаю, вся команда очень старалась. Каждый игрок боролся друг за друга до последней минуты. Надо хвалить всю команду.

Посмотрим. У нас девять очков, так что на данный момент мы можем позволить себе немного помечтать. Это будет решающая игра с Порту, полная эмоций. Мы будем стремиться только к победе.

Радует, что продолжим борьбу за место в плей-офф Лиги чемпионов. Это отличный результат, поэтому продолжим работать».

Технические наблюдатели УЕФА объяснили, почему лучшим игроком назван Александр Зубков:

«Он был угрозой на протяжении всей игры, технически превосходен, с хорошим контролем мяча. Выполнял функции защитника и был креативен в своих движениях, занимая хорошие позиции между линиями. Он усердно работал, не владея мячом, был дисциплинирован для командной игры. Его подача со стандарта привела к голу».