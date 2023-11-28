СРНА: «У Антверпена был только один полумомент в первом тайме»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал победу над «Антверпеном» (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов:

«Трудный матч с первых минут. Это самые тяжелые игры, потому что нас устраивает два результата, а соперника – только победа. Хочешь бежать в атаку, но думаешь, чтобы не пропустить. Мы говорили об этом, хотели играть на победу с первых минут. Мы «Шахтер» – всегда против любого соперника играем на победу.

Во втором тайме «Шахтер» меньше владел мячом? Это точно не наш замысел. Мы сели назад, но они ничего не создали. Если посчитать наши моменты, у нас было еще: 3-4 момента, 2 перекладины. А у них был один полумомент в первом тайме. Потому поздравляю команду, они все герои. Мы сегодня играли за «Шахтер» и всю Украину.

Потасовка после матча? Это эмоции. Что было в раздевалке? Конечно, мы в такой ситуации живем, наша страна. Для каждого фана украинского футбола это очень большой шаг вперед. Победа очень много значит. Мы заработали очки, прошли дальше, будем до конца сражаться за выход в плей-офф ЛЧ».