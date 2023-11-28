Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СРНА: «У Антверпена был только один полумомент в первом тайме»
Лига чемпионов
28 ноября 2023, 23:39 | Обновлено 28 ноября 2023, 23:41
496
2

СРНА: «У Антверпена был только один полумомент в первом тайме»

Спортивный директор «Шахтера» прокомментировал победу над «Антверпеном»

28 ноября 2023, 23:39 | Обновлено 28 ноября 2023, 23:41
496
2
СРНА: «У Антверпена был только один полумомент в первом тайме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал победу над «Антверпеном» (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов:

«Трудный матч с первых минут. Это самые тяжелые игры, потому что нас устраивает два результата, а соперника – только победа. Хочешь бежать в атаку, но думаешь, чтобы не пропустить. Мы говорили об этом, хотели играть на победу с первых минут. Мы «Шахтер» – всегда против любого соперника играем на победу.

Во втором тайме «Шахтер» меньше владел мячом? Это точно не наш замысел. Мы сели назад, но они ничего не создали. Если посчитать наши моменты, у нас было еще: 3-4 момента, 2 перекладины. А у них был один полумомент в первом тайме. Потому поздравляю команду, они все герои. Мы сегодня играли за «Шахтер» и всю Украину.

Потасовка после матча? Это эмоции. Что было в раздевалке? Конечно, мы в такой ситуации живем, наша страна. Для каждого фана украинского футбола это очень большой шаг вперед. Победа очень много значит. Мы заработали очки, прошли дальше, будем до конца сражаться за выход в плей-офф ЛЧ».

По теме:
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Мбаппе вырвал ничью для ПСЖ, Боруссия Д победила и вышла в плей-офф ЛЧ
Барселона победила Порту и забронировала первое место в группе H
Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен Дарио Срна
Источник Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико обыграл Фейеноорд и вместе с Лацио вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Футбол | 29 ноября 2023, 00:07 1
Атлетико обыграл Фейеноорд и вместе с Лацио вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Атлетико обыграл Фейеноорд и вместе с Лацио вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Нидерландский клуб сыграет в Лиге Европы, Селтик выбыл из еврокубков

Жирона – Атлетик Б – 1:1. Как забил Цыганков? Видео голов и обзор матча
Футбол | 28 ноября 2023, 00:23 0
Жирона – Атлетик Б – 1:1. Как забил Цыганков? Видео голов и обзор матча
Жирона – Атлетик Б – 1:1. Как забил Цыганков? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура испанской Ла Лиги

Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Бокс | 28.11.2023, 12:33
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда будет избран новый президент УАФ
Футбол | 28.11.2023, 16:57
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда будет избран новый президент УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда будет избран новый президент УАФ
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Футбол | 28.11.2023, 11:48
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
Один напівмомент? Він матч взагалі дивився.?
Ответить
0
AndiM
Ну і рожа бл. Ну те що він під наркотою і не баче нічого - це вже не повинно когось дивувати. А от що забув як платив польському монзулю - оце вже біда.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Салах назвал троих футболистов, с которыми хотел бы сыграть в одной команде
Салах назвал троих футболистов, с которыми хотел бы сыграть в одной команде
27.11.2023, 15:54
Футбол
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
27.11.2023, 11:51 2
Футбол
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
28.11.2023, 00:03 22
Футбол
ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова
ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова
28.11.2023, 07:28 2
Футбол
Девин Хейни сделал лаконичный прогноз на бой Усик – Фьюри
Девин Хейни сделал лаконичный прогноз на бой Усик – Фьюри
27.11.2023, 10:44
Бокс
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 123
Футбол
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
27.11.2023, 23:20 3
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 стал победителем первого круга чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 стал победителем первого круга чемпионата
27.11.2023, 22:15 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем