Вингер «Шахтера» Александр Зубков прокомментировал победу над «Антверпеном» (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов:

«Матч – супер, атмосфера – супер. Очень важная победа, мы можем продолжать борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому очень хорошие эмоции. Будем готовиться к последнему матчу.

Мы первый тайм провели очень сильно. Возможно, где-то во втором тайме играли по результату. Но были хорошие контратаки, могли забивать и второй, и второй гол. Хорошая победа, двигаемся дальше.

Что не удалось? Возможно, было немного нервозности. Возможно, немного газон мешал – не очень хорошего качества. Не знаю, главное – победа, двигаемся дальше».