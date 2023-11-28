Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗУБКОВ: «Немного газон мешал – не очень хорошего качества»
Лига чемпионов
28 ноября 2023, 23:00 | Обновлено 28 ноября 2023, 23:23
317
0

Александр ЗУБКОВ: «Немного газон мешал – не очень хорошего качества»

Вингер «Шахтера» прокомментировал победу над «Антверпеном» в матче ЛЧ

28 ноября 2023, 23:00 | Обновлено 28 ноября 2023, 23:23
317
0
Александр ЗУБКОВ: «Немного газон мешал – не очень хорошего качества»
MEGOGO. Александр Зубков

Вингер «Шахтера» Александр Зубков прокомментировал победу над «Антверпеном» (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов:

«Матч – супер, атмосфера – супер. Очень важная победа, мы можем продолжать борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому очень хорошие эмоции. Будем готовиться к последнему матчу.

Мы первый тайм провели очень сильно. Возможно, где-то во втором тайме играли по результату. Но были хорошие контратаки, могли забивать и второй, и второй гол. Хорошая победа, двигаемся дальше.

Что не удалось? Возможно, было немного нервозности. Возможно, немного газон мешал – не очень хорошего качества. Не знаю, главное – победа, двигаемся дальше».

По теме:
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Мбаппе вырвал ничью для ПСЖ, Боруссия Д победила и вышла в плей-офф ЛЧ
Барселона победила Порту и забронировала первое место в группе H
Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен Александр Зубков
Источник MEGOGO
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Бокс | 28 ноября 2023, 12:33 23
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Тони не верит в успех украинца в бою с Фьюри

Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
Футбол | 28 ноября 2023, 22:10 9
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф

Горняки в турнирной таблице набрали 9 очков и догнали Барселону с Порту

ПУШИЧ: «Девять очков в Лиге чемпионов – это фантастическое достижение»
Футбол | 28.11.2023, 23:14
ПУШИЧ: «Девять очков в Лиге чемпионов – это фантастическое достижение»
ПУШИЧ: «Девять очков в Лиге чемпионов – это фантастическое достижение»
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Бокс | 28.11.2023, 08:10
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
Футбол | 28.11.2023, 11:35
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
27.11.2023, 21:23 2
Футбол
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
27.11.2023, 12:39
Футбол
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
28.11.2023, 11:48
Футбол
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
27.11.2023, 08:50 7
Футбол
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
27.11.2023, 23:20 3
Футбол
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
27.11.2023, 21:47 3
Футбол
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 123
Футбол
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
27.11.2023, 06:30 6
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем